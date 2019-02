Gol tunggal Lautaro Martinez sukses membawa Internazionale menaklukkan Parma pada lanjutan Serie A Italia di Stadio Ennio Tardini, Minggu (10/2) dini hari WIB. . . #ParmaInter #SerieA #MatchdayGoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Feb 9, 2019 at 1:35pm PST