Bintang NBA Tomas Satoransky menyebut LeBron James adalah Cristiano Ronaldo di basket dan Kobe Bryant sebagai Lionel Messi. Pemain Washington Wizards tersebut juga mengungkapkan kepada Goal, "saya Tim Messi atau Tim Ronaldo? Saya Tim Messi!" . . @omarmomani

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 19, 2019 at 7:56am PST