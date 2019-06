Berita Inter Milan: Kostum Tandang Musim 2019/20 Terinspirasi Curva Nord

Milan resmi merilis kostum tandang terbaru yang akan mereka gunakan untuk musim 2019/20.

Desain jersey tandang baru Nerazzurri memiliki warna dasar aquamarine alias hijau kebiruan.

Warna tersebut memiliki kesamaan dengan tribune hijau di Giuseppe Meazza yang biasanya ditempati oleh Curva Nord atau pendukung garis keras Inter.

Tidak banyak motif lain yang menghiasi kostum tersebut, selain pada bagian leher yang mengadopsi desain V-neck dengan strip hitam dan emas. Strip serupa juga ada di bagian lengan.

Di bagian dalam, ada lambang salib Milan, yang ditujukan untuk katedral di kota tersebut.

"Saya pikir ini adalah desain tandang yang benar-benar segar bagi Inter untuk musim 2019/20," kata Pete Hoppins selaku direktur desain senior Nike Football Apparel, melalui laman resmi klub.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Senang bisa menerapkannya sambil memetakannya dalam begitu banyak tradisi Milan."

👕 Inter have released their new away jersey for 2019-20



What do you think? 👍👎 pic.twitter.com/cJxzLdxVWw