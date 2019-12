Nuno Espirito Santo: Jose Mourinho Salah Satu Yang Terbaik

Nuno memuji mantan manajernya tersebut jelang duel timnya melawan Tottenham Hotspur arahan Mourinho di Liga Primer.

Manajer Wolverhampton Wanderers Nuno Espirito Santo menyebut Jose Mourinho sebagai salah satu yang terbaik di sepakbola, dan ia mengaku senang untuk menjamu mantan bosnya sewaktu di FC tersebut ketika Molineux menyambut Hotspur di matchday ke-17 Liga Primer Inggris, Minggu (15/12) malam WIB ini.

Keduanya pernah bekerja sama di klub Primeira Liga tersebut dan bahkan memenangkan Liga Champions pada 2003/04, dengan Nuno menjadi pelapis Vitor Baia.

Mereka pernah adu taktik dalam karier manajerial masing-masing, yakni saat bermain imbang 1-1 di Old Trafford musim lalu ketika The Special One masih menjabat manajer , namun kini akan kembali berhadapan sebagaimana Mourinho bakal datang bersama Spurs.

“Dia adalah salah satu manajer terbaik di sepakbola,” kata Nuno soal Mourinho kepada laman resmi . “Ini akan menyenangkan untuk menyambutnya di sini di Molineux, luar biasa senangnya untuk menyambutnya.

“Saya tidak perlu mengatakan banyak hal [soal dia] – lihat saja apa yang telah dilakukan Mourinho ke mana pun ia pergi.

“Kami punya banyak pekerjaan sejak awal musim [untuk membicarakan itu]. Kami tidak ingin hilang fokus, kami selalu berlatih untuk mempersiapkan diri, itu yang terpenting.

“Nanti akan ada kesempatan untuk berbincang dengannya setelah laga, namun sekarang saya fokus pada sesi latihan, kami akan menyaksikan pertandingan, akan ada pemain yang berlatih di sore hari dan kemudian kami harus bersiap.”

Nuno menambahkan: “Yang saya tahu pertandingan nanti akan sangat sulit. Itu akan kompetitif tentunya, melawan tim fantastis, pemain fantastis, manajer fantastis, jadi ini akan sangat sulit buat kami.

“Yang terpenting adalah harus mencoba bersaing – tak peduli siapa lawanmu, let’s go.”