Berita EPL - Diogo Dalot Siap Bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka

Masa depan bek kanan , Diogo Dalot, di Old Trafford menjadi tanda tanya pasca-kedatangan Aaron Wan-Bissaka.

Meski begitu, Dalot mengisyaratkan keinginannya untuk bertahan di Old Trafford. Setidaknya, hal itu diketahui dari unggahan terkini di akun Twitter-nya, @DalotDiogo, Senin (1/7).

"Tak ada lagi selain kerja keras, menunggu musim baru dimulai! @Manutd," begitu kalimat yang diunggah Dalot yang disertai foto dirinya tengah berlatih.

Nothing but hard work, waiting for the new season to kick off! ✅ @ManUtd 🔴⚫ pic.twitter.com/LsLrIJMc2X