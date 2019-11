Daniel James Bukan Yang Tercepat Di Manchester United

Kecepatan lari James di pertandingan Liga Primer paling tinggi menyentuh angka 35,04 km per jam, tapi itu masih kalah dari Marcus Rashford.

Marcus Rashford menempati urutan teratas soal pemain dengan lari tercepat di skuad , selagi ia bersaing ketat dengan rekrutan anyar Daniel James.

Menurut data yang dicatat oleh Opta seperti dirilis United lewat aplikasi resminya, Rashford merupakan pemain tercepat di tujuh dari 12 pertandingan United di Liga Primer Inggris musim ini, sementara James memuncaki di lima pertandingan lain.

Gelandang United Andreas Pereira bahkan sempat mengklaim bahwa James merupakan pelari terkencang di skuad Setan Merah beberapa waktu lalu. “Yang tercepat untuk sprint? Jelas Dan James, itu pasti!

“Dia begitu eksplosif dan sangat cepat. Ketika Anda berpikir soal berlari dengan bola, dia sangat cepat.”

Adapun itu tidak sesuai dengan data yang dicatat oleh Opta karena Rashford justru merupakan yang tercepat. Ia mencatatkan lari terkencangnya saat melawan pada Agustus kemarin, dengan membukukan waktu 36,32 km per jam, sedangkan James hanya meraih 35,04 km per jam di laga kontra .

Berikut pelari tercepat di skuad United untuk 12 pertandingan pembuka Liga Primer musim ini:

Vs = James 33,52 km/jam

Vs Wolverhampton Wanderers = Rashford 33,33 km/jam

Vs. Crystal Palace = Rashford 36,32 km/jam

Vs. = James 34,24 km/jam

Vs. Leicester City = James 35,04 km/jam

Vs. West Ham = James 33,81 km/jam

Vs. = Rashford 35,53 km/jam

Vs. = James 34,09 km/jam

Vs. = Rashford 33,39 km/jam

Vs. = Rashford 33,70 km/jam

Vs. Bournemouth = Rashford 33,67 km/jam

Vs. = Rashford 36,15 km/jam