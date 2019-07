Berita EPL - Arsenal Luncurkan Kostum Utama Musim 2019-2020

resmi meluncurkan kostum terbaru untuk musim 2019-2020 pada Senin (1/7). Bersama Adidas, The Gunners bakal tampil dengan gaya retro paduan merah dan putih.

Desain tiga garis ikonik membentang di sepanjang bahu dan pada bagian kerah yang menggunakan model V-neck. Kostum penjaga gawang dengan warna hijau dan kuning juga dipamerkan. Warna tersebut sekaligus membesitkan kenangan manis Arsenal pada era 90an.

