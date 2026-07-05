Berita di balik layar dari NY Times: Trump menelepon Infantino untuk meminta agar sanksi terhadap Balogun dicabut

FIFA telah memutuskan untuk menangguhkan sanksi skorsing terhadap penyerang tengah AS, Folarin Balogun, yang diusir langsung dengan kartu merah setelah intervensi VAR dalam laga babak 16 besar melawan Bosnia. Kini, The New York Times mengungkap bahwa keputusan untuk “memulihkan” status sang penyerang—sehingga ia dapat turun ke lapangan besok malam melawan Belgia di babak 16 besar—dilaporkan terjadi setelah Trump menelepon Infantino. Berita tersebut dilaporkan oleh tiga orang yang mengetahui percakapan tersebut.





FIFA TIDAK MEMBERIKAN KOMENTAR - Menurut The New York Times, insiden ini juga merupakan bagian dari upaya yang telah dilakukan Infantino selama bertahun-tahun untuk mendapatkan simpati Trump. Tahun lalu, FIFA mendirikan dan menganugerahkan “FIFA Peace Prize” (Penghargaan Perdamaian FIFA) kepada Trump, tepat saat presiden tersebut sedang melakukan kampanye publik – yang kemudian terbukti tidak berhasil – untuk mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian. FIFA belum segera menanggapi permintaan komentar dari surat kabar AS tersebut.