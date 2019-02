Tak lama setelah partai final Piala Liga Inggris antara Chelsea dan Manchester City, Minggu (25/2), status Kepa Arrizabalaga di laman Wikipedia tiba-tiba berubah. Tertulis, dia sekarang berposisi sebagai manajer The Blues.

Tentu ini bentuk guyon dari para fans Chelsea sekaligus ekspresi rasa kesal mereka ketika melihat sang kiper enggan diganti saat babak extra-time tersisa dua menit lagi. Dua kali Kepa mendapat penanganan medis karena diduga mengalami masalah pada hamstring.

Manajer Maurizio Sarri seketika menyadari sang kiper mesti diganti. Dia pun mempersiapkan Willy Caballero di pinggir lapangan. Saat hendak diganti, Kepa ngeyel. Bak seorang manajer, dia mengangkat tangan ke arah Sarri, memberi isyarat dirinya tidak perlu digeser dan bisa mengatasi problemnya sendiri. Kewenangan Sarri seolah tak nampak, dia manut diperintah Kepa untuk tidak menggantinya walau akhirnya meluapkan rasa frustrasinya dengan meninggalkan bench.

Just checked @kepa_46 Wikipedia page right now pic.twitter.com/bPXCMHBKWo