Superstar Paris Saint-Germain Neymar dan mantan pelatih Real Madrid Jose Mourinho resmi diumumkan sebagai duta global terbaru untuk DAZN sebagai layanan streaming langsung olahraga yang ditayangkan di Spanyol. Diumumkan dalam konferensi pers hari Rabu, peluncuran di Spanyol adalah langkah selanjutnya dalam ekspansi global DAZN. Layanan streaming olahraga langsung sudah bisa dinikmati di Jepang, Swiss, Jerman, Italia dan Amerika Serikat. Indonesia? tunggu saja!

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Feb 27, 2019 at 4:46am PST