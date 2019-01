David Luiz: Pengkritik Jorginho Tak Paham Sepakbola! Banjir kritik belakangan menerjang gelandang jangkar Chelsea, Jorginho. Terutama akibat performa buruknya dalam kekalahan 2-0 dari Arsenal di Emirates Stadium akhir pekan lalu. Kritikan paling keras datang dari legenda Manchester United yang kini jadi pandit sepakbola, Rio Ferdinand. Jorginho disebutnya sebagai pemain yang tidak bisa bertahan, berlari dan memberi assist. Pembelaan lantas datang dari rekan setim Jorginho, David Luiz. Dia menegaskan bahwa semua pengkritik gelandang internasional Italia itu sejatinya tidak paham soal sepakbola. . "Saya tahu seperti apa rasanya [dikritik] bagi Jorginho. Ketika saya bergabung kembali ke Chelsea, saya ingat di hari pertama orang-orang menertawakan saya dan tidak menunjukkan rasa hormat," buka Luiz, seperti dikutip London Evening Standart. . "Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat mereka, tapi jika mereka mengungkapkannya dengan lebih hormat, itu bakal lebih baik. Sayangnya beberapa orang di dunia tidak memiliki pendidikan atau kesopanan yang sama. Buat saya, Jorginho adalah pemain hebat. . "Alasannya? Karena dia bermain untuk Chelsea. Ketika Anda bermain untuk Chelsea, tim besar, Anda harus memahami bahwa semua orang akan mengkritik Anda. Namun ketika semuanya berjalan dengan baik, semua orang bertepuk tangan untuk Anda. . . #chelsea #davidluiz #jorginho #epl #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 24, 2019 at 6:25am PST