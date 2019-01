Chelsea dipastikan menjadi penantang Manchester City di final Piala Liga setelah memenangi laga dramatis melawan Tottenhm Hotspur di Stamford Bridge, Jumat (25/1) dini hari WIB. #Chelsea #Tottenham #MatchdayGoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 24, 2019 at 3:11pm PST