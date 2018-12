Jose Mourinho dan Jurgen Klopp berbalas pantun soal trofi. Apakah trofi penting dan jadi tolak ukur keberhasilan manajer klub sepakbola? #manchesterunited #liverpool #epl #derbyofengland #jurgenklopp #josemourinho

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 14, 2018 at 9:43pm PST