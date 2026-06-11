Berita buruk bagi tim nasional Belanda? Inilah kondisi terkini Bart Verbruggen

Bart Verbruggen kembali absen dalam sesi latihan tim nasional Belanda pada hari Kamis. Kiper berusia 23 tahun dari Brighton & Hove Albion ini sedang menjalani program latihan individu di Kansas City.

Masih belum jelas apakah Verbruggen bisa tampil sebagai starter tiga hari lagi, saat pertandingan grup pertama melawan Jepang di Piala Dunia.

Mark Flekken (Bayer Leverkusen) dan Robin Roefs (Sunderland) berlatih berdua bersama pelatih kiper Patrick Lodewijks.

Belum jelas siapa kiper yang akan bertugas di bawah mistar gawang pada Minggu malam jika Verbruggen benar-benar harus mundur.

Verbruggen telah tampil dalam 29 pertandingan internasional untuk timnas Belanda, enam di antaranya di turnamen final. Kiper asal Zwolle ini berhasil menjaga gawangnya tetap bersih sebelas kali.

Flekken yang berusia 32 tahun telah tampil dalam dua belas pertandingan internasional. Dalam pertandingan tersebut, kiper berpengalaman asal Limburg ini berhasil menjaga gawangnya tetap bersih sebanyak empat kali.

Roefs (23) baru saja dipindahkan dari tim Jong Oranje. Ia baru-baru ini melakukan debutnya di tim nasional Belanda dalam kekalahan melawan Aljazair (0-1).