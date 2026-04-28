Berita buruk bagi Eredivisie? 'Kalau begitu, kompetisi tidak bisa diselesaikan'

Marianne van Leeuwen, direktur sepak bola profesional, menanggapi kekhawatiran akan eskalasi di Eredivisie setelah sidang gugatan singkat. Ia menceritakan kisahnya kepada ESPN.

Sidang gugatan singkat berlangsung pada Selasa pagi. Sangat mengecewakan, kata Van Leeuwen. “Sebagai pengurus kompetisi, sangat mengecewakan harus berada di pengadilan dalam kasus yang diajukan oleh salah satu klub Anda terhadap Anda.”

Jika NAC dinyatakan menang, hal itu menurut KNVB akan memiliki banyak konsekuensi. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa hal itu akan menimbulkan kekacauan.

“Karena ada banyak klub lain yang telah mengajukan keberatan dan yang, jika hakim memenangkan NAC, juga akan mengajukan laporan dan gugatan singkat. Maka bisa jadi kompetisi tidak dapat diselesaikan,” kata direktur sepak bola profesional tersebut.

Pengacara KNVB, Michiel van Dijk, juga menyampaikan selama sidang gugatan singkat bahwa setidaknya 133 pertandingan Eredivisie terdampak oleh langkah hukum ini. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, kemungkinan pemain yang tidak memenuhi syarat telah turun ke lapangan.

Van Leeuwen tidak menyalahkan dirinya sendiri maupun KNVB atas kelalaian. “Saya tidak merasa kami lalai. Kewarganegaraan adalah masalah yang cukup sensitif terkait privasi bagi para pemain dan pemberi kerja.”

Hari Senin mendatang, hakim akan membacakan putusan dalam kasus ini. Jika NAC dinyatakan menang, maka Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles, dan TOP Oss juga akan mengambil langkah hukum, demikian menurut asosiasi sepak bola tersebut.