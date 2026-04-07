Goal.com
Live
Oliver Edvardsen of AFC Ajax, Vitezslav Jaros of AFC Ajax, Youri Baas of AFC Ajax, Wout Weghorst of AFC Ajax, Steven Berghuis of AFC Ajax, Owen Wijndal of AFC Ajax, Lucas Rosa of AFC Ajax, Youri Regeer of AFC Ajax. Jorthy Mokio of AFC Ajax . Betrand Traore of AFC Ajax, Don-Angelo Konadu of AFC Ajax, Aaron Bouwman of AFC Ajax, Goalkeeper Joeri Heerkens of AFC Ajax, Oscar Gloukh of AFC Ajax, Anton Gaaei of AFC Ajax, Davy Klaassen
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Berita buruk bagi Ajax: pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro harus absen selama berbulan-bulan

Vitesse vs Jong Ajax
Vitesse
Jong Ajax
Eerste Divisie
Ajax
J. Heerkens

Yuri Heerkens harus menghadapi pukulan berat. Kiper Jong Ajax berusia 19 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan tandang melawan Vitesse Senin malam dan tidak akan bermain lagi musim ini, demikian dilaporkan Ajax di situs web klub.

Kiper tersebut harus keluar lapangan sejak awal pertandingan di Arnhem. Sekitar 20 menit setelah kick-off, terjadi kesalahan saat melakukan tendangan keluar, yang membuat Heerkens terlihat kesakitan dan tidak bisa melanjutkan permainan.

Sehari kemudian, pemeriksaan medis membawa kabar buruk. Cedera pergelangan kakinya ternyata begitu parah sehingga memerlukan operasi, yang berarti musimnya telah berakhir secara langsung.

Heerkens menjadi pilihan utama di Jong Ajax musim ini dan tampil dalam 19 pertandingan di Divisi Keuken Kampioen.

Dalam pertandingan tersebut, ia kebobolan 31 gol dan mencatatkan lima clean sheet. Dengan 1.639 menit bermain, ia menjadi pemain andalan di tim.

Heerkens pindah ke Ajax musim panas lalu, yang membelinya dari Sparta Praha dengan harga sekitar dua juta euro. Di Amsterdam, ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Kiper ini menjalani masa mudanya di Republik Ceko, antara lain di Hradec Králové dan Sparta Praha.

