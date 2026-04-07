Berita buruk bagi Ajax: pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro harus absen selama berbulan-bulan

Yuri Heerkens harus menghadapi pukulan berat. Kiper Jong Ajax berusia 19 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan tandang melawan Vitesse Senin malam dan tidak akan bermain lagi musim ini, demikian dilaporkan Ajax di situs web klub.

Kiper tersebut harus keluar lapangan sejak awal pertandingan di Arnhem. Sekitar 20 menit setelah kick-off, terjadi kesalahan saat melakukan tendangan keluar, yang membuat Heerkens terlihat kesakitan dan tidak bisa melanjutkan permainan.

Sehari kemudian, pemeriksaan medis membawa kabar buruk. Cedera pergelangan kakinya ternyata begitu parah sehingga memerlukan operasi, yang berarti musimnya telah berakhir secara langsung.

Heerkens menjadi pilihan utama di Jong Ajax musim ini dan tampil dalam 19 pertandingan di Divisi Keuken Kampioen.

Dalam pertandingan tersebut, ia kebobolan 31 gol dan mencatatkan lima clean sheet. Dengan 1.639 menit bermain, ia menjadi pemain andalan di tim.

Heerkens pindah ke Ajax musim panas lalu, yang membelinya dari Sparta Praha dengan harga sekitar dua juta euro. Di Amsterdam, ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Kiper ini menjalani masa mudanya di Republik Ceko, antara lain di Hradec Králové dan Sparta Praha.