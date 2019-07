Berita Bundesliga - Marco Reus Dinobatkan Sebagai Pemain Terbaik Jerman 2019

Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum „Fußballer des Jahres“ und möchte mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Ein großes Dankeschön geht aber natürlich an mein @bvb09 Team, meine Familie und natürlich an die Fans für die tolle Unterstützung! Supercup 2019

