Finalmente, ahora sí es oficial. Estoy muy feliz de ser el nuevo DT de @gimnasia_oficial. Quiero agradecerle al presidente Gabriel Pellegrino por esta oportunidad, y decirle a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por El Lobo. Un abrazo y muchas gracias!

