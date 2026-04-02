Berita besar tentang masa depan Shane Kluivert di FC Barcelona

Shane Kluivert (18) akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di FC Barcelona selama dua musim. Hal itu dilaporkan oleh De Telegraaf pada Kamis.

Putra bungsu mantan penyerang top Patrick Kluivert telah lama melakukan pembicaraan dengan Barça. Menurut jurnalis Mike Verweij, kesepakatan telah tercapai baru-baru ini.

Setelah kontrak ditandatangani, Kluivert akan tetap bermain di Barcelona hingga pertengahan 2028. Ia tinggal di sana bersama orang tuanya.

Kluivert sudah bermain untuk Barcelona sejak 2017. Saat itu, ia didatangkan dari Paris Saint-Germain, tempat ayahnya bekerja.

Saat ini, Kluivert bermain untuk Barça Atlètic, tim cadangan utama klub yang berkompetisi di divisi keempat Spanyol.

Dalam enam belas pertandingan resmi bersama tim tersebut, Kluivert mencetak dua gol dan dua assist. Selain itu, pemain asal Zaandam ini telah sebelas kali membela timnas Belanda U-19.

Minggu lalu, Kluivert terpilih dalam rubrik NXGN kami sebagai salah satu dari sepuluh talenta Belanda terbaik kelahiran 2007 dan 2008.