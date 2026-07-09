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Oussama TarghallineImago
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Berita besar mengenai masa depan Oussama Targhalline di Feyenoord

Transfers
Feyenoord
O. Targhalline

Feyenoord akan memperbarui kontrak gelandang Oussama Targhalline, demikian dilaporkan situs web suporter FR12 pada Kamis sore.

Klub asal Rotterdam ini akan segera memberikan kontrak yang lebih baik kepada gelandang berusia 24 tahun asal Casablanca tersebut. Di bawah asuhan Robin van Persie, Targhalline telah berkembang menjadi pemain penting di Feyenoord.

Dengan perjanjian baru ini, Feyenoord menegaskan kepercayaan mereka terhadap Targhalline, yang menurut Transfermarkt kini bernilai 16 juta euro.

Feyenoord mendatangkan Targhalline dari Le Havre pada musim dingin 2025 dengan biaya hanya 450.000 euro. Kontrak saat ini dari pemain yang telah 11 kali membela tim nasional Maroko tersebut masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Targhalline sejauh ini telah tampil dalam 39 pertandingan resmi bersama Feyenoord, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan empat assist.

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Giovanni van Bronckhorst juga dilaporkan terkesan dengan penampilan Targhalline, yang bermain selama satu babak dalam laga persahabatan melawan FC Dordrecht (kemenangan 0-6) pada hari Sabtu.

Saat melawan Schapekoppen, Targhalline memberikan assist kepada Calvin Stengs dan assist kedua kepada Gonçalo Borges.

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