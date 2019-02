Georginio Wijnaldum Pede Liverpool Raih Gelar Ganda Musim Ini Georginio Wijnaldum menegaskan, Liverpool selalu optimistis untuk memenangkan gelar ganda musim ini: Liga Primer Inggris dan Liga Champions. Kemenangan yang dipetik Manchester City atas The Blues baru-baru ini membuat The Reds sekarang menempati posisi kedua, tetapi menabung satu pertandingan. Di kancah Eropa, Liverpool akan bentrok dengan Bayern Munich di fase perdelapan-final. Wijnaldum tak sedikitpun meragukan kepablitas anak-anak Jurgen Klopp untuk meraih prestasi musim ini. Baginya, klub Merseyside punya peluang untuk menggondol dwititel musim ini. . "Kami harus melihat, bagaimana segala sesuatunya akan berhasil. Saya kira kami bisa bersaing di keduanya [EPL dan UCL]," ujar Wijnaldum. . "Anda tidak akan pernah tahu, tapi di banyak kesempatan kami bekerja dengan baik. Musim lalu Liga Champions berlalu dengan baik bagi kami dan kami kehilangan sejumlah poin di liga." . "Tapi saya kira, itu [kehilangan poin di liga] karena kami [terlalu fokus] di Liga Champions," tandasnya. #liverpool #wijnaldum #instagoal

