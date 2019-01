Ole Gunnar Solskjaer: Alexis Sanchez Nantikan Hujatan Fans Arsenal Arsenal dan Manchester United siap sajikan duel klasik di Emirates Stadium, pada babak keempat Piala FA, Sabtu (26/1) dini hari WIB. Selain gengsi laga, duel ini bakal semakin menarik perhatian karena jadi momen pertama Alexis Sanchez pulang ke Emirates sebagai musuh. Seperti diketahui, tiga setengah musim membintang di Arsenal, bomber asal Cile itu putuskan hijrah ke United pada Januari 2018 lalu. Diyakini bakal jadi beban besar jika dipercaya tampil, Manajer United, Ole Gunnar Solskjaer, justru percaya performa Sanchez akan terpacu jika mendapat hujatan dari ribuan fans Arsenal di Emirates. . "Ya, saya pastikan Sanchez akan terlibat dalam pertandingan [melawan Arsenal]," buka Solskjaer, seperti dikutip Sky Sports. . "Saya pikir Sanchez justru akan senang jika para penonton menghujatnya. Sebagai seorang pemain, kebanggaan bakal membumbung dan Anda kemudian berpikir 'Saya akan tunjukkan [kualitas saya] kepada Anda semua!' . "Sanchez sejauh ini amat fantastis di sesi latihan, sikapnya juga mendapat perhatian khusus. Saya berharap dia bisa menikmati pertandingan besok [kontra Arsenal]," harapnya. . . #olegunnarsolskjaer #alexissanchez #manchesterunited #arsenal #pialafa #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 24, 2019 at 4:45am PST