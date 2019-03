Julio Cesar menegaskan Inter Milan seharusnya berada di Liga Champions dan menjadi peserta undian babak perempat-final musim ini. Namun sayang, Nerazzurri tersingkir di fase grup Liga Champions musim ini setelah gagal bersaing dengan Barcelona dan Tottenham. Cesar merupakan kiper nomor satu Nerazzurri yang sukses meraih trofi Liga Champions dalam musim treble 2009/10. . . #juliocesar #inter #internazionale #intermilan #ucl #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 15, 2019 at 7:30pm PDT