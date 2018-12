Gonzalo Higuain menjadi penentu kemenangan AC Milan atas SPAL dalam lanjutan Serie A Italia di San Siro, Minggu (30/12) dini hari WIB. . . #MatchdayGoal #MilanSPAL #SerieA #Higuain

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 29, 2018 at 1:38pm PST