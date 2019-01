AC Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 kala menjamu Napoli di San Siro, pada giornata 21 Serie A Italia, Minggu (27/1) dini hari WIB. Namun Milan harus bersyukur dan berterima kasih pada kiper nomor satunya, Gianluigi Donnarumma, yang membuat setidaknya enam peluang emas Napoli berakhir hampa. #Napoli #Milan #SerieA #Italia

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 26, 2019 at 1:53pm PST