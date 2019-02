RESMI: Aaron Ramsey Berlabuh Di Juventus Gelandang Arsenal Aaron Ramsey dipastikan akan bergabung dengan Juventus musim depan setelah jawara Serie A Italia itu mengumumkan bahwa pemain internasional Wales tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi empat tahun. Ramsey sendiri sudah berada di masa enam bulan terakhir bersama The Gunners, yang membuat dia memenuhi syarat untuk menandatangani prakontrak. Sang gelandang akan meninggalkan Emirates Stadium dengan status pemain gratisan. Gaji yang diterima Ramsey tidak diungkapkan, tetapi Goal memahami sang pemain bakal memperoleh €7 juta plus sejumlah bonus per tahun. Juventus juga mengumumkan, pihaknya akan membayar ongkos €3,7 juta untuk menyelesaikan proses transfer Ramsey dari Arsenal. Setelah pengumuman dibuat oleh manajemen Bianconeri, Ramsey menyampaikan salam perpisahannya kepada para loyalis The Gunners melalui akun Instagram dia. #juventus #arsenal #ramsey

