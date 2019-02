Krzysztof Piatek Berambisi Cetak Gol Di Setiap Laga . Krzysztof Piatek sukses mencetak gol ke-empat dalam tiga pertandingan bersama AC Milan, usai mengantar tim menang 3-0 atas Cagliari pada matchday ke-23 Serie A Italia, Senin (11/2) dini hari WIB. Ia menegaskan masih belum ingin menghentikan catatan beruntun tersebut. . Dia datang ke Serie A Italia dari Craiova pada musim panas, Piatek mampu membuktikan ketajaman bersama Genoa hingga membuat Rossoneri menebusnya dengan banderol €25 juta Januari kemarin. . "Tentu saja, sepakbola Polandia tidak sesulit Serie A, tetapi Genoa dalam liga yang sama dengan Milan," ujar Piatek seperti dilansir Sky Sports. . "Saya selalu mencetak gol di sana, jadi saya hanya harus mempertahankan fokus dan mentalitas ketika bermain bersama Rossoneri. . "Saya merasa sangat nyaman di sini, saya ingin mencetak gol di setiap pertandingan, jadi kita lihat apa yang terjadi nanti." . . #piatek #acmilan #seriea #italia #instagoal

