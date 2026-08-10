Federasi Sepakbola Irak berencana menggelar turnamen persahabatan empat tim di Provinsi Basra, di selatan negara itu, pada bulan November mendatang, sebagai bagian dari program persiapan tim nasional untuk berpartisipasi di putaran final Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Anggota Federasi Sepakbola Irak, Ahmed Al-Moussawi, dalam pernyataannya kepada kantor berita Irak "Shafaq News", mengungkapkan bahwa federasi secara resmi telah menghubungi tim nasional Iran, Uzbekistan, dan Yordania, di samping sejumlah tim nasional Asia lainnya, dengan tujuan menjamin partisipasi yang kuat dalam turnamen yang dinantikan tersebut.

Iran memastikan

Al-Moussawi menjelaskan bahwa Irak dan Iran akan berpartisipasi secara resmi dalam turnamen ini berdasarkan data yang ada saat ini, sementara komunikasi masih berlangsung dengan federasi Uzbekistan dan tim nasional Asia keempat untuk melengkapi daftar peserta, dengan Yordania masih menjadi salah satu opsi yang kuat diajukan.

Pejabat Irak itu menegaskan bahwa turnamen ini merupakan kesempatan emas bagi tim nasional untuk menguji kesiapan teknis dan fisiknya menghadapi tim-tim nasional Asia yang kuat, sebagai bagian dari program persiapan jangka panjangnya menuju ajang benua mendatang, terutama putaran final Piala Asia 2027.

Turnamen empat tim ini memiliki arti penting khusus mengingat level teknis tinggi dari tim-tim nasional yang diundang, di mana keempat tim nasional yang dinominasikan untuk berpartisipasi seluruhnya turut serta dalam putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga memberikan tim nasional Irak kesempatan berharga untuk menghadapi lawan-lawan kuat yang telah merasakan atmosfer kompetisi tingkat dunia.

Perlu diingat bahwa Provinsi Basra sebelumnya telah menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan internasional dan turnamen regional, serta memiliki infrastruktur olahraga yang memadai untuk menyelenggarakan acara-acara seperti ini, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk menggelar turnamen persahabatan ini yang diandalkan Federasi Sepakbola Irak guna meningkatkan kesiapan Timnas Irak sebelum ajang besar tingkat benua.