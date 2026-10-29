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Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger memuji kesuksesan Piala Dunia dan Festival U-15 FIFA perdana di Baku setelah menyaksikan 189 asosiasi anggota bertanding dalam format delapan lawan delapan yang diperbarui. Sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, pria asal Prancis itu meyakini ajang tersebut menjembatani kesenjangan antara negara-negara yang tengah berkembang dan negara-negara yang sudah mapan.

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Festival sepak bola usia muda dunia satukan berbagai negara

Wenger gembira melihat bagaimana turnamen yang berlangsung selama sepekan ini telah mempertemukan lebih dari 3.000 pemain, pelatih, dan ofisial di ibu kota Azerbaijan sejak dimulai pada 22 Oktober. Disetujui Dewan FIFA pada Desember 2025 untuk pemain yang lahir pada 2011 atau 2012, kompetisi ini menggunakan lapangan yang lebih kecil dan pertandingan dengan dua babak yang masing-masing berlangsung 20 menit. Hampir 1.000 pertandingan digelar di 20 lapangan yang digunakan secara bersamaan di Hovsan Competition Complex, fasilitas yang dibangun khusus untuk ajang ini.

Format yang disesuaikan memperkecil kesenjangan antarnegara

Setiap delegasi terdiri atas 14 pemain dan maksimal enam anggota staf. Mereka menjalani empat atau lima pertandingan grup dengan sistem setiap tim saling bertemu, berdasarkan penempatan yang ditentukan oleh peringkat tim senior dan tim usia muda, sebelum dibagi ke dalam enam tingkat berdasarkan performa untuk memainkan empat atau lima pertandingan lagi.

Berbicara tentang suasana dan format turnamen, Wenger mengatakan: "Hal pertama yang terlihat adalah kebahagiaan dan antusiasme. Melihat seluruh dunia berkumpul di sini, menyelenggarakan turnamen yang melibatkan sekitar 190 tim hanya dalam satu pekan, dan [memberi mereka kesempatan] untuk tinggal di tempat yang sama. Para pemain tampak begitu bahagia, begitu bersemangat. Melihat seluruh dunia bersatu, berkomunikasi, menari, dan bermain seperti ini adalah hal yang seharusnya selalu dihadirkan sepak bola.

"Menurut saya, ini berjalan sangat baik. Kami menginginkan jumlah pemain yang lebih sedikit, bukan 11 melawan 11, karena perbedaan antarnegara akan terlalu besar. Kami juga menginginkan pertandingan yang lebih singkat agar semua tim bisa saling bertemu.

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"Dalam hidup, ketika Anda mencintai suatu olahraga, Anda ingin tahu seberapa bagus kemampuan Anda. Jadi, Anda harus bermain melawan semua tim agar tim-tim dari negara yang lebih kecil bisa menghadapi tim-tim dari negara yang lebih besar. Setelah itu, mereka tentu bisa pulang dengan banyak mimpi dan kenangan indah, tetapi mereka juga bisa mengetahui hal-hal yang harus mereka tingkatkan karena mereka tahu di mana posisi mereka. Bagi kami, dalam pengembangan FIFA, hal ini juga sangat penting."

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Negara-negara dengan kekuatan sepak bola lebih kecil semakin percaya diri

Menjelaskan bagaimana menghadapi lawan papan atas membantu para pemain muda yang sedang berkembang menyadari potensi mereka, pria Prancis berusia 77 tahun itu menambahkan: "Saya tidak percaya ada negara yang lebih berhak meraih kesuksesan dibandingkan [negara lain], tetapi jumlah pemain memang berpengaruh. Namun, kami telah melihat banyak negara yang lebih kecil mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih besar. Karena itu, penting bagi mereka untuk bertemu dan, seperti yang saya katakan, mereka bisa bersaing.

"Ketika bersaing, pada dasarnya Anda menyadari, 'Oh, ternyata saya lebih baik daripada yang saya kira.' Dan jika saya melakukan ini [dan] itu, saya bisa bersaing dengan yang terbaik. Itulah kesempatan yang ada. Untuk berkembang, Anda membutuhkan kesempatan. Ketika Anda mengatakan, 'Berikan setiap talenta kesempatan', intinya adalah kesempatan. Di sini mereka bisa datang, bermain, dan menyadari bahwa mereka memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi."

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Laga-laga final utama digelar sebelum turnamen diperluas

Setiap negara peserta akan terus bertanding hingga hari terakhir pada Jumat, 30 Oktober. Pada hari itu, pemenang dari keenam tingkat akan dinobatkan di Crystal Hall, Baku, sementara juara tingkat A akan meraih trofi keseluruhan. Setelah ajang putra tahun ini, edisi 2027 akan menghadirkan tim-tim putri dari seluruh dunia. Mulai 2028, seluruh 211 asosiasi anggota FIFA akan diundang untuk mengirimkan tim putra dan putri ke kompetisi yang terpisah.