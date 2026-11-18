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Mauricio Pochettino mengirim pesan menantang kepada Manchester City saat resmi memulai kiprahnya sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Argentina itu menaiki jet pribadi menuju Inggris setelah pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Amerika Serikat dan berjanji akan mengubah keseimbangan kekuatan di Manchester.

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Pesan menantang untuk kubu biru Manchester

Pochettino resmi tiba di Manchester untuk memulai tugas barunya sebagai pelatih kepala. Namun, pelatih asal Argentina itu segera meredam ekspektasi jangka pendek dengan meminta "waktu" untuk mengatasi krisis klub saat ini. Meski begitu, mantan pelatih Tottenham dan Chelsea tersebut tidak menahan diri ketika ditanya soal keseimbangan kekuatan di kota barunya. Setelah seorang pewawancara mengatakan bahwa Manchester akan selalu berwarna biru, pelatih berusia 54 tahun itu langsung menepis anggapan tersebut. "Tidak mungkin," katanya sambil menggelengkan kepala, seperti dikutip Daily Mail. "Anda akan lihat. Beri saya waktu. Beri saya waktu dan kemudian itu akan berubah," tegasnya.

Pergantian pelatih ini terjadi pada saat genting bagi Manchester United, yang akhirnya berpisah dengan Michael Carrick pada Kamis lalu. Petinggi klub, yang dipimpin Omar Berrada dan Jason Wilcox, dilaporkan membayar kompensasi £10 juta untuk mendapatkan jasa pelatih asal Argentina itu. Investasi tersebut menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan di Old Trafford untuk memperbaiki musim yang membuat klub terpuruk ke tiga posisi terbawah klasemen Liga Primer.

Pochettino meminta kesabaran di Old Trafford

Penunjukan ini menandai kembalinya mantan pelatih Southampton tersebut ke Liga Primer dalam waktu singkat. Pekerjaan terakhirnya adalah membawa tim nasional Amerika Serikat ke fase gugur Piala Dunia. Pertandingan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Haiti di Cincinnati pada Selasa malam. Hasil itu menjadi penutup manis sebelum ia kembali memusatkan perhatian pada sepakbola klub Inggris.

Menanggapi besarnya tugas yang menantinya, Pochettino mengungkapkan antusiasmenya menghadapi tantangan tersebut meski United berada di posisi bawah klasemen. "Tantangan baru ini adalah tantangan besar, tetapi di saat yang sama, itulah adrenalin yang ingin Anda rasakan. Kami perlu menggunakan akal sehat... kami tahu situasi ini bukan situasi yang pantas dialami klub seperti Manchester United, basis suporternya luar biasa," kata Pochettino, seperti dikutip ESPN.

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Menanggapi statistik lari dan penerapan taktik

Salah satu kritik utama pendahulunya, Michael Carrick, terhadap skuad adalah kurangnya upaya fisik setelah kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions. Carrick sebelumnya menanggapi kritik taktis Bruno Fernandes dengan menyatakan bahwa tidak ada sistem yang akan berhasil jika para pemain enggan berlari. Namun, Pochettino menawarkan pandangan yang lebih bernuansa soal aktivitas fisik tim.

"Secara umum, yang bisa saya katakan adalah sepakbola sangat kompleks dan menurut saya, persoalannya bukan apakah Anda berlari atau tidak. Anda harus berlari dengan baik, berlari dengan tujuan, berlari bersama. Lalu Anda harus bermain, tahu apa yang perlu dilakukan, dan menunjukkan bakat Anda. Pola pikir sangat penting," jelas Pochettino.

Kekhawatiran degradasi meningkat jelang lawatan ke Anfield

Besarnya tugas pelatih baru itu terlihat dari klasemen Liga Primer. United kini berada di peringkat ke-18 setelah 10 pertandingan, dengan baru satu kemenangan sepanjang musim ini. Dengan hanya delapan poin, Manchester United tertinggal dari tim-tim seperti Nottingham Forest dan Coventry, sehingga terlibat dalam persaingan di papan bawah yang tidak biasa bagi mereka. Tantangan pelatih baru itu tidak menjadi lebih ringan: laga pertamanya di pinggir lapangan adalah lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu ini.