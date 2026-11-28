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Real Betis harus membayar mahal kelelahan akibat berlaga di Liga Champions dan takluk 0-1 dari Rayo Vallecano di kandang sendiri pada pekan ke-14 LaLiga.

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Menurut laporan harian Sport, tim asuhan Manuel Pellegrini memulai pertandingan dengan penampilan yang kurang meyakinkan, sebelum permainannya perlahan membaik. Namun, mereka kesulitan menjaga konsistensi dan tak mampu mencetak satu gol pun.

Para pemain Real Betis silih berganti menampilkan periode permainan yang bagus dan periode ketika mereka kehilangan kejernihan serta efektivitas dalam menyerang. Mereka juga tak pernah menemukan cara yang tepat untuk benar-benar mendominasi tim asal Madrid tersebut.

Real Betis kehilangan kekuatan fisik dan inspirasi, dan gol Jorge de Frutos sudah cukup untuk menjatuhkan mereka, setelah permainan tim menjadi semakin serampangan dan tak mampu bangkit dari pukulan yang dilancarkan tim tamu.

Faktanya, para pemain Real Betis bahkan tak mampu mengancam gawang Rayo Vallecano pada menit-menit akhir laga.

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Bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, juga tidak luput dari gambaran tersebut, meski ia merupakan pemain yang mampu menciptakan bahaya lewat aksi individunya dan dianggap sebagai salah satu sosok yang bertugas membakar semangat rekan-rekannya di lini depan ketika keadaan sedang sulit.

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Ezzalzouli sukses melakukan tiga dribel dari enam percobaan, tetapi kelima umpan silangnya gagal, dan ia tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran.

Real Betis gagal menyamakan kedudukan, dan hal itu membuat Ezzalzouli perlahan-lahan keluar dari suasana pertandingan.

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Pemain asal Maroko itu menerima kartu kuning pada menit ke-78, sebelum terlibat dalam keributan kecil seusai peluit panjang dibunyikan.

Kamera jaringan Movistar menangkap luapan kemarahan Ezzalzouli, yang bahkan sampai memberi isyarat dengan tangannya, seolah-olah menantang sejumlah lawannya untuk bertemu di ruang ganti, setelah ia terlibat adu mulut dengan beberapa pemain tim asal Madrid tersebut.

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Hingga kini belum diketahui apa yang memicu konfrontasi tersebut, yang berakhir tanpa sanksi apa pun dari wasit terhadap pemain asal Maroko itu maupun pemain Rayo Vallecano. Namun, insiden itu mencerminkan besarnya frustrasi yang menyelimuti Ezzalzouli.

Meski menelan kekalahan, yang merupakan kekalahan ketiga Real Betis di LaLiga, tim tersebut tetap bertahan di peringkat keempat dengan koleksi 27 poin.