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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Berhentilah merasa rendah diri!" - Kounde memicu kemarahan publik Prancis dengan balasan tegas

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga
Italy vs France
Italy
France
UEFA Nations League A
J. Kounde
Spanyol
Inggris
Italia
Prancis

"Saya sering menerima pesan-pesan seperti ini"

Jules Koundé, pemain Barcelona, terlibat dalam perselisihan dengan para pengikut asal Prancis-nya gara-gara bahasa Inggris.

Koundé, bek Barcelona dan timnas Prancis, menggunakan bahasa Inggris di media sosial, dan hal itu memicu kemarahan banyak warga senegaranya yang menuntut agar ia menggunakan bahasa Prancis.

Menurut situs "tribuna", pemain Prancis itu menanggapi pesan dari seorang pengguna di Snapchat yang berkata: "Berhentilah mencoba menjadikan kami penutur bahasa Inggris".

Koundé berkata dalam tanggapannya: "Saya sering menerima pesan seperti ini, jadi saya akan menjawabnya. Sudah saatnya orang-orang Prancis berhenti merasa terhina atau merasa minder terhadap orang-orang yang berbicara bahasa Inggris".

Ia melanjutkan: "Itu adalah bahasa yang paling tersebar luas di dunia, dan lebih dari itu, bahasa tersebut mendominasi banyak bidang - film, musik, bisnis, dan sebagainya... Saya mencintai industri-industri ini, dan mereka memberikan pengaruh pada saya, jadi saya berusaha untuk mempelajari bahasa itu dan saya menikmati berbicara dengannya".

Koundé menutup: "Jadi saya akan terus bergantian antara bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan juga bahasa Spanyol. Kalian hanya perlu menerimanya".

 

 

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