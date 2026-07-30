"Sekadar informasi untuk kalian: Saya masih memulihkan diri dari cedera dan karena itu masih belum berlatih. Saya tidak 'disingkirkan' - jadi berhentilah menyebarkan omong kosong. Terima kasih," tulis Grealish dalam komentar pada sebuah unggahan Instagram dari ESPN UK, yang mengklaim bahwa Grealish dan Kalvin Phillips tidak dibawa dalam tur pramusim City yang baru dimulai di Asia.

Sementara hal itu memang benar untuk Phillips, yang dikabarkan tengah menuju peminjaman lagi ke klub divisi dua Sheffield United, hal tersebut tidak berlaku bagi Grealish. Unggahan itu kini juga telah dihapus.

Untuk sementara, Grealish telah kembali ke Manchester, setelah musim lalu dipinjamkan ke Everton. Apakah gelandang serang itu, yang kontraknya habis pada 2027, masih punya masa depan di City, masih belum pasti.

Jack Grealish absen sejak Januari karena patah kaki

Absennya Grealish dari tur Asia, seperti yang ia tegaskan, memang disebabkan oleh dampak lanjutan dari patah kaki yang dialaminya pada Januari. Karena itu, kembalinya pemain Inggris tersebut ke latihan tim sejauh ini masih belum memungkinkan, dan Grealish masih terus berusaha untuk comeback.

"Jack saat ini ada di sini dan merupakan pemain Manchester City. Di setiap klub yang saya datangi, saya selalu mengatakan: selama seorang pemain masih menjadi bagian dari klub, maka adalah tugas saya untuk mencoba melatihnya," ujar pelatih baru City, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola yang telah pergi, saat membuka peluang bagi Grealish dalam presentasi resminya pekan lalu. Maresca sebelumnya juga pernah bekerja sebagai asisten pelatih di City pada 2022/23 dan karena itu sudah mengenal pemain tim nasional Inggris tersebut: "Dia punya hati yang besar dan benar-benar sosok yang hebat. Kita lihat saja apa yang akan terjadi," kata pelatih asal Italia itu.





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Grealish bergabung dari Aston Villa ke The Skyblues pada 2021 dengan nilai yang saat itu merupakan rekor sebesar €117,5 juta - baru dilampaui musim panas ini oleh rekrutan anyar Elliot Anderson (€135 juta). Meski sempat menjadi pemain inti pada periode tertentu dan punya andil dalam keberhasilan meraih treble pada 2022/23 termasuk gelar Liga Champions, Grealish tak pernah benar-benar mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi seiring besarnya biaya transfer tersebut.

Manchester City akan meminjamkan Jack Grealish lagi ke Everton?

Setelah menit bermainnya semakin berkurang pada 2024/25, Grealish kemudian dipinjamkan ke Everton pada musim panas lalu, di mana ia menjadi pilihan utama dan mampu bangkit kembali. Sempat muncul harapan baginya untuk kembali ke tim nasional dan tampil untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Namun, patah kaki itu mengakhiri mimpi tersebut secara mendadak pada Januari, dan sejak saat itu Grealish tidak lagi bisa tampil di lapangan.

Bagaimana kelanjutannya kini masih belum jelas. Masa depan yang realistis di City tampak jauh, sementara peminjaman kembali ke Everton disebut-sebut mungkin terjadi - jika The Toffees bersedia terus menanggung sebagian besar gajinya yang besar, sekitar €350.000 per pekan. Namun, City juga bisa saja tertarik menjual mantan transfer rekornya itu dan setidaknya mendapatkan kembali sebagian kecil dari biaya transfer yang dibayarkan pada 2021. Tahun depan, Grealish pada akhirnya bisa meninggalkan runner-up Liga Primer Inggris itu secara gratis saat kontraknya berakhir.



