"Saya melihat banyak orang membicarakan gala Ballon d'Or dan sebagian dari mereka mempermasalahkan hal-hal sepele. Karena itu, saya ingin meluruskan beberapa hal," kata Henry membuka video yang diunggahnya di Instagram.

Pertama, ia membahas Lamine Yamal. Ketika bintang Barcelona itu menerima Trofi Kopa untuk pemain U-21 terbaik dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun pada awal acara, Henry, yang memandu acara bersama presenter asal Inggris Kate Scott, melontarkan pertanyaan yang sedikit provokatif sambil tersenyum: "Apakah ini penghargaan yang benar-benar kamu inginkan malam ini?"

Maksud di balik pertanyaan itu tentu saja karena Lamine Yamal merasa punya peluang besar untuk memenangi Ballon d'Or, yang diumumkan kemudian. Namun, Henry membantah kritik bahwa ia ingin memancing pemain berusia 19 tahun itu, yang sebelumnya menarik perhatian lewat sejumlah pernyataan sesumbar, untuk kembali melontarkan pernyataan serupa. "Saya sama sekali tidak bermaksud memancing egonya," tegas Henry. "Saya bisa mengerti kalau kalian tidak menyukai lelucon itu. Namun, tolong jangan mengatakan hal tersebut."

Thierry Henry kagumi Lamine Yamal: "Saya menyayanginya"

Mantan penyerang kelas dunia asal Prancis itu mengatakan bahwa ia "penggemar berat" Lamine Yamal. "Dia pemain yang luar biasa dan salah satu pemain yang rela saya bayar untuk menonton permainannya. Saya menyayanginya. Saya hanya bertanya apakah itu benar-benar penghargaan yang ia inginkan, karena saya tahu penghargaan utama akan diumumkan belakangan. Sayangnya, dia tidak menang."

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Lamine Yamal akhirnya menempati posisi ketiga di belakang Kylian Mbappe dan pemenang penghargaan, Harry Kane. Henry juga menanggapi sejumlah orang yang tampaknya mempermasalahkan sikapnya terhadap Kane, yang baru saja memenangi Ballon d'Or. Lebih tepatnya, mereka mempermasalahkan sikap Henry yang terang-terangan mengisyaratkan bahwa ia lebih ingin melihat rekan-rekan senegaranya dari Prancis, Mbappe dan Michael Olise, menjadi pemenang.

"Saya sudah mengatakan kepada Kane: 'Kamu pemenang yang layak. Kamu pantas mendapatkannya dan menjadi contoh bahwa semangat serta kerja keras adalah bakat. Bagus sekali, Harry Kane.' Dan, sejak Piala Dunia, saya memanggilnya Sir Harry Kane," tegas Henry untuk menunjukkan betapa tinggi penilaiannya terhadap penyerang FC Bayern tersebut. Kane sendiri bersikap santai pekan lalu terkait pandangan Henry mengenai para favorit peraih Ballon d'Or, ketika keduanya bertemu untuk wawancara di stasiun televisi CBS Sports, tempat Henry bekerja, setelah FCB bermain imbang 2-2 melawan FC Arsenal di Liga Champions. "Jangan khawatir," sela Kane sambil tersenyum ketika Henry menjelaskan mengapa ia lebih menjagokan Mbappe atau Olise daripada dirinya.

Tidak menghormati sesama pembawa acara Kate Scott? Thierry Henry beri penjelasan

Hal ketiga dari acara penganugerahan Ballon d'Or pada Senin di London yang dibahas Henry adalah candaan dengan sesama pembawa acara, Kate Scott, yang disalahartikan. Henry mengenal Scott dengan sangat baik karena mereka bekerja bersama di CBS Sports. "Tolong berhenti mengatakan bahwa saya tidak menghormati Kate. Saya tidak akan pernah melakukan itu," tegas Henry.

Apa yang terjadi? Saat memperkenalkan Socrates Award, yang dinamai menurut mantan pemain tim nasional Brasil dan akhirnya diberikan kepada bintang Arsenal Bukayo Saka sebagai penghargaan bagi pesepakbola atas kiprah kemanusiaan yang luar biasa, Scott salah mengucapkan namanya. Ia mengatakan "Socratis", bukan "Socrates". Henry lalu mengoreksinya dan belakangan dituduh tidak menghormati Scott. Menurut Henry, itu adalah lelucon yang sudah mereka latih sebelumnya.

"Kate tahu soal lelucon itu, kalian bisa bertanya kepadanya. Dia sengaja mengatakan Socratis dan saya seharusnya mengoreksinya menjadi Socrates," kata mantan bintang Arsenal itu. "Berhentilah mengarang cerita," tegas Henry menutup penjelasannya.



