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Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, kembali melontarkan kritik tajam dalam wawancara keduanya setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Gelandang asal Portugal itu mengecam keras ketergantungan klub pada kesuksesan masa lalu dan menuntut para pemain serta staf segera mengubah mentalitas untuk mengakhiri rentetan hasil buruk mereka.

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Krisis di Old Trafford kian dalam

Dampak kekalahan telak Manchester United 4-1 di Liga Champions, yang terjadi di Italia utara, terus meluas. Tak lama setelah secara terbuka mempertanyakan pengaturan taktik manajer Michael Carrick, kapten klub Fernandes kembali melontarkan penilaian tajam tentang kondisi tim saat ini.

Meski tidak dijatuhi sanksi disiplin internal atas pernyataan kerasnya yang pertama, gelandang berusia 32 tahun itu memberikan penilaian suram mengenai mentalitas skuad kepada media penyiaran internasional. Menurut wartawan Sky Sports Italia Pierluigi Bagnulo (melalui Football Italia), para pejabat United melarang Fernandes menjalani wawancara itu dalam bahasa Italia, yang dikuasainya dengan fasih setelah pernah membela Novara, Sampdoria, dan Udinese.

Fernandes menuntut klub berhenti bergantung pada masa lalu

Berbicara kepada Sky Sports Italia, kapten United itu menyampaikan peringatan tegas tentang besarnya beban sejarah klub. "Semua orang di klub harus memahami bahwa keadaan sudah tidak sama lagi," kata Fernandes. "Kami tidak lagi hidup di masa lalu dan harus menatap masa depan. Kami harus menciptakan sesuatu yang berbeda sekarang.

"Di klub ini, kami terlalu berfokus pada apa yang diraih pada masa lalu, padahal kami sudah tidak sama lagi. Klub dan para pemain harus memahami ini. Sayangnya bagi kami, terutama para pemain, mereka yang datang memikirkan cara memenangi trofi dan pertandingan serta mencapai level tertinggi, tetapi sayangnya hal itu sangat sulit dilakukan di klub ini dalam beberapa tahun terakhir. Itulah situasinya."

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Menanggapi kesulitan yang kini dihadapi skuad, Fernandes mengakui kenyataan pahit di lapangan. "Ini masa yang sangat sulit bagi kami. Kami tidak mendapatkan poin dan hasil yang kami inginkan," tambah Fernandes. "Yang terpenting, performa kami tidak sesuai dengan harapan kami.

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"Sayangnya, ini salah satu masa ketika kami seolah tidak bisa keluar dari situasi ini. Kami harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan dan mulai menang karena itu penting."

Getty Images

Saat ditanya tentang keputusan Carrick menggantinya dengan Joshua Zirkzee pada babak kedua di Italia, Fernandes menjawab dengan sama terus terang. "Tidak ada yang suka ditarik keluar, apalagi saat skornya seperti itu," katanya. "Itu pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Hampir mustahil bagi kami untuk memainkan bola. Jarak antarpemain kami tidak cukup dekat untuk mempertahankan penguasaan bola dan bermain di wilayah mereka.

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"Como sangat berani melakukan tekanan satu lawan satu. Kami tidak pernah melakukannya dan memberi mereka terlalu banyak kesempatan untuk memainkan bola di antara lini kami, sehingga mereka mampu menciptakan peluang mencetak gol."

Lolos dari pencopotan setelah kritik taktik pertama

Penampilan terbaru Fernandes dalam wawancara yang disiarkan ini menjadi kali kedua ia melontarkan kritik tajam segera setelah kekalahan telak dari Como. Sebelum berbicara kepada Sky Sports Italia, ia menggunakan sebuah wawancara bernada keras untuk mengkritik tajam instruksi bertahan dari jajaran pelatih, dengan secara khusus mempertanyakan tidak adanya tekanan satu lawan satu.

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Pernyataan keras pertamanya itu membuat pengamat Jamie Carragher menyebut komentar sang kapten "benar-benar memalukan", sementara Carrick secara terbuka menolak penilaian taktis kaptennya dengan menegaskan bahwa struktur pertahanan tidak ada artinya jika para pemain tidak berlari.

Meski kritik itu disampaikan secara terbuka dan mendapat perhatian luas, jajaran petinggi Old Trafford dilaporkan memutuskan untuk tidak mencopot ban kapten Fernandes. Para pejabat klub pada akhirnya menerima bahwa emosi sedang memuncak, sehingga sang gelandang terhindar dari sanksi resmi meskipun mereka secara pribadi kecewa atas tindakannya.

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Carrick berjuang mempertahankan posisinya sebagai manajer





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United terpuruk setelah hanya meraih dua kemenangan di semua kompetisi musim ini, yakni atas Ipswich yang baru promosi dan tim kecil Eropa Sabah. Carrick sangat membutuhkan hasil positif saat United menjamu Bournemouth di Liga Primer pada Minggu ini, sebelum bertandang ke markas Chelsea pada akhir pekan berikutnya.

Meski dewan klub tidak bersiap memecatnya dalam waktu dekat setelah baru 11 pertandingan musim ini, masa depan jangka panjang Carrick masih sangat tidak pasti. Jika hasil tak kunjung membaik, direktur perekrutan Christopher Vivell dilaporkan mendorong Julian Nagelsmann untuk mengambil alih jabatan tersebut.







