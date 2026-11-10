Para pendukung Manchester United melayangkan pesan peringatan kepada pelatih timnas Amerika Serikat asal Argentina, Mauricio Pochettino, di tengah kabar kedekatannya untuk menukangi Manchester United.

Masa depan Michael Carrick bersama Manchester United kini terancam di tengah merosotnya hasil-hasil tim pada musim ini. Terdapat kabar bahwa manajemen telah mantap untuk memecatnya, sembari mempertimbangkan beberapa opsi lain, salah satunya adalah Pochettino.

Namun, pelatih baru Manchester United (jika Carrick dipecat) akan menghadapi kutukan jenis khusus yang tokoh utamanya adalah pemain asal Belanda, Matthijs de Ligt.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa rekor mengejutkan Matthijs de Ligt bersama para pelatih kemungkinan besar akan terus berlanjut.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain Belanda itu memiliki pelatih yang berbeda pada awal setiap musim sepanjang kariernya, dan para pendukung United memperingatkan kandidat terkuat, Mauricio Pochettino, soal hal ini.

Jika "kutukan" itu terus berlanjut, maka ini berarti Carrick akan pergi, bahkan penggantinya pun tidak akan bertahan pada musim depan.

Tampaknya waktu Michael Carrick telah berakhir, dan sudah tiba saatnya bagi de Ligt untuk beralih ke pelatih kedua belas dalam kariernya.

Namun, agar calon pelatih baru, Pochettino, dapat terhindar dari apa yang disebut kutukan pemain Belanda itu, para pendukung menuntut agar bek tengah tersebut dijual.

Salah seorang menulis: "Sialan orang ini, dia membuatku kesal setiap saat. Jual dia segera, Pochettino".

Yang lain menambahkan: "Pochettino, aku benar-benar minta maaf sebelumnya", sementara yang ketiga berkata: "Singkirkan dia hehe".

Yang keempat menulis: "Pochettino berpapasan dengan de Ligt di Carrington dan menyadari bahwa dialah yang berikutnya".

De Ligt bergabung dengan Manchester United dari Bayern Munich pada tahun 2024, dan sejak saat itu hanya tampil dalam 42 pertandingan liga.

Ia kerap kali mendapati dirinya berada di pusat perhatian sekaligus di ruang perawatan. Cedera terbesarnya adalah cedera punggung pada musim lalu, yang membuatnya absen dari lapangan selama 276 hari.

Pochettino kini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menangani Manchester United, dan dikabarkan bahwa ia antusias dengan kemungkinan tersebut.

Ada beberapa alasan yang membuatnya sangat cocok untuk bangku cadangan Manchester United, mengingat rekamannya dalam mengembangkan pemain seperti Cole Palmer, Son Heung-min, dan Harry Kane berarti ia mungkin berada dalam posisi ideal untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain Manchester United yang belum tampil sesuai harapan.