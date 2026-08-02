Vinicius Junior bersiap menggelar pertemuan penting dengan para petinggi Real Madrid begitu ia kembali dari liburan, dalam langkah yang diharapkan dapat mengakhiri keraguan seputar masa depannya bersama klub sejak satu setengah tahun lalu.

Penyerang asal Brasil itu dijadwalkan tiba di ibu kota Spanyol, Minggu malam ini, dan mulai berlatih di bawah kepemimpinan Jose Mourinho keesokan harinya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pertemuan itu akan menjadi kesempatan bagi Vinicius Junior untuk terlebih dahulu menyampaikan kepada Mourinho, lalu kepada para petinggi klub, tentang niat sebenarnya mengenai masa depan dekatnya, sekaligus mengetahui apa yang akan terjadi terkait perpanjangan kontraknya yang berakhir 11 bulan lagi.

Penandatanganan kontrak baru akan menjadi jaminan kelanjutannya bersama tim Madrid, sementara segalanya akan berubah jika tidak tercapai kesepakatan, dan kepergian pun tidak akan menjadi hal yang mustahil.

Kedua belah pihak terus mengisyaratkan bahwa niat mengarah pada penandatanganan kontrak baru, tetapi tak seorang pun tahu apa yang mungkin terjadi sebelum pertemuan dan konfrontasi langsung antara kedua pihak berlangsung.

Real Madrid tidak memiliki informasi mengenai ketertarikan Arsenal, rumor yang santer beredar selama tujuh hari terakhir.

Tidak ada komunikasi resmi apa pun terkait hal ini, sementara para agen pemain Brasil itu membantah adanya kesepakatan dengan runner-up Eropa tersebut.

Real Madrid menegaskan bahwa mereka merasa tenang berkat sinyal-sinyal yang dikirimkan pemain Brasil itu selama komunikasi terakhir antara kedua belah pihak.

Para petinggi klub percaya pada apa yang dikatakan sang pemain dalam percakapan terakhir, di mana ia menunjukkan keinginannya untuk bertahan.

"AS" mengungkap bahwa tawaran Los Blancos tidak akan berubah, atau setidaknya tidak akan mencapai batas yang diminta Vinicius Junior, yang para perwakilannya menegaskan kepada surat kabar tersebut pada Februari 2025, setelah adanya ketertarikan Saudi, bahwa kesepakatan sudah sangat dekat untuk ditandatangani.

Kontrak itu pada akhirnya tidak ditandatangani, dan keadaan membuat satu setengah tahun berlalu tanpa ada yang melihat kontrak baru tersebut.

Para petinggi klub Real Madrid berupaya mendorong Vinicius Junior untuk mengungkapkan sikapnya, dan jika benar ia tidak ingin memperpanjang kontrak, maka ia harus mengatakannya, sehingga klub dapat mulai bergerak, mempelajari bursa transfer, dan mencari opsi terbaik yang mungkin.

Real Madrid dan Vinicius Junior, dalam pertemuan ini, ingin mengetahui apakah sikap salah satu pihak telah berubah.

Perbedaan selama periode ini bersifat ekonomi, dan yang diupayakan kedua belah pihak adalah mengetahui sikap pihak lainnya.

Pemain Brasil itu sudah tahu bagaimana konfrontasi besar sebelumnya dengan klub berakhir, seperti kasus Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Ozil, dan Di Maria, di mana semuanya berakhir dengan kepergian.

Hubungan itu kini melampaui persoalan apakah akan ada perubahan atau peningkatan tawaran, sebab Real Madrid ingin mengetahui apa yang benar-benar diinginkan Vinicius Junior, terlepas dari langkah-langkah yang mungkin dilakukan para agennya, yang dengan mereka sang penyerang menunjukkan keterikatan erat dan kecocokan yang besar.