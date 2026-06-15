Berghuis: "Saya adalah orang pertama yang mengatakan kepada petinggi Ajax: 'Farioli, hebat!' Tapi di awal musim ini, saya bilang kepada mereka bahwa..."

Steven Berghuis secara terbuka meninjau kembali musim Ajax yang mengecewakan dalam wawancara dengan NOS. Penyerang yang bertindak sebagai analis dalam siaran Piala Dunia ini mengakui bahwa tim asal Amsterdam tersebut sepenuhnya bertanggung jawab atas berakhirnya musim di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie.

Berghuis sudah melihat tanda-tanda sejak awal musim bahwa ada yang tidak beres di dalam klub. Ajax memulai tahun ini dengan John Heitinga sebagai pelatih, kemudian menunjuk Fred Grim, dan akhirnya menutup musim di bawah kepemimpinan Oscar Garcia. Menurut pemain berpengalaman ini, pergantian pelatih yang sering merupakan tanda jelas bahwa ada yang salah.

“Tentu saja itu tidak menyenangkan. Kami harus menyalahkan diri sendiri sepenuhnya. Itu memang tidak cukup baik,” kata Berghuis. “Jika Anda memiliki tiga pelatih dalam satu tahun, itu sudah menjadi tanda bahwa hal-hal tidak berjalan dengan baik. Kami sangat menderita karenanya.”

Gelandang serang ini menyoroti komposisi skuad. Menurutnya, dalam banyak pertandingan terlihat bahwa Ajax kekurangan daya saing begitu perlawanan lawan meningkat. “Hal itu sebenarnya selalu terungkap saat lawan mulai menekan lebih keras. Kita harus belajar dari itu. Memang menyakitkan, tapi kita harus terus maju.”

Menanggapi pertanyaan apakah Ajax memiliki cukup pemain yang mampu menyesuaikan diri dengan level klub, Berghuis menjawab dengan afirmasi. Namun, ia melihat celah yang jelas dalam skuad. Terutama di lini tengah, menurutnya, kualitas di posisi-posisi krusial masih kurang.

“Saya pikir kami memang memiliki pemain-pemain itu, tapi ada juga beberapa pemain yang hilang di posisi kunci. Saya terutama memikirkan posisi nomor 6, pengganti Jordan Henderson. Selain itu, kami kehilangan gaya bermain yang jelas, seperti yang kami miliki di bawah Francesco Farioli dan Erik ten Hag.”

Berghuis sebelumnya menjadi sorotan media musim ini karena pernyataan kritisnya setelah kekalahan melawan FC Twente. Pemain internasional ini kini menekankan bahwa kata-kata tersebut bukan sekadar reaksi impulsif, melainkan muncul dari rasa frustrasi atas masalah struktural di dalam tim.

“Sebagai pemain, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kamu bisa merasakan bahwa ada yang kurang karena sistemnya tidak tepat. Seringkali sorotan tertuju pada pemain individu, padahal yang sebenarnya penting adalah bagaimana kualitas satu sama lain saling melengkapi. Seorang pemain bisa tampil sangat berbeda tergantung pada orang-orang di sekitarnya.”

Selain itu, Berghuis mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan pembicaraan dengan mantan direktur teknis Alex Kroes dan direktur sepak bola Marijn Beuker setelah beberapa minggu. Pemain berpengalaman Ajax ini langsung menegaskan bahwa ia antusias dengan pilihan Farioli, tetapi pada saat yang sama juga mengutarakan kekhawatirannya mengenai arah yang dipilih.

“Saya juga yang pertama kali menemui Alex Kroes dan Marijn Beuker setelah tiga minggu untuk mengatakan: ‘Farioli, hebat. Benar-benar hebat.’ Tapi jika tidak baik, saya juga boleh mengatakannya. Kami sudah menyatakan sejak awal musim bahwa kami memiliki pertanyaan tentang hal itu. Mereka telah memilih jalur ini dan saya pikir mereka kini juga menyadari bahwa itu bukan jalur yang tepat.”