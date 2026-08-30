Atletico Madrid menghadapi jam-jam terakhir bursa transfer dengan banyak tanda tanya seputar lini serangnya.

Masa depan Julian Alvarez masih belum menentu, sementara Alexander Sorloth tampaknya akan melanjutkan perjalanannya bersama klub Ibu Kota Spanyol tersebut. Pada saat yang sama, Los Rojiblancos ingin mendatangkan penyerang baru untuk melengkapi opsi serangan mereka, dan dalam konteks ini, nama pemain Kanada Jonathan David mulai semakin menguat.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Jonathan David, penyerang Juventus, menjadi salah satu target utama Atletico Madrid setelah gugurnya opsi-opsi lain dari perhitungan, seperti Nicolas Jackson.

Atletico sudah menanyakan situasi penyerang Kanada tersebut, dan pembicaraan berkembang secara bertahap hingga mencapai titik krusial dalam negosiasi.

Tidak diragukan lagi, situasi Alvarez menjelaskan sebagian besar dari pergerakan Atletico Madrid. Penyerang asal Argentina itu masih menjadi pemain penting dalam proyek pelatih Simeone, tetapi masa depannya diselimuti ketidakpastian dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut informasi terbaru yang diungkap oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Jonathan David sudah membuka pintu untuk pindah ke Atletico Madrid.

Kontak antara semua pihak yang terkait terus berlanjut, sementara Juventus menunjukkan kesiapan untuk bernegosiasi mengenai kepergian penyerang Kanada tersebut.

Romano menegaskan bahwa Atletico Madrid sudah mengajukan penawaran pertama mereka untuk mendatangkan penyerang Kanada itu.

Keinginan Los Rojiblancos adalah mendapatkan pemain tersebut dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

Selain itu, Jonathan sudah memberikan persetujuannya atas kemungkinan pindah ke Atletico Madrid, tetapi Juventus tidak akan mengizinkannya pergi jika mereka tidak dapat mendatangkan penggantinya.

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