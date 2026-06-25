Beredar video: Memphis Depay menyempatkan diri untuk hobi istimewanya selama Piala Dunia

Skuad tim nasional Belanda sudah beberapa waktu ini berada di Amerika Serikat untuk Piala Dunia. Tentu saja para pemain sedang sibuk berlatih, tetapi video Memphis Depay yang beredar di internet menunjukkan bahwa mereka juga memiliki cukup waktu luang.

Penyerang berusia 32 tahun ini ternyata merupakan penggemar berat Pokémon. Karena itu, baru-baru ini ia mengunjungi sebuah toko di Lenexa, di pinggiran Kansas City.

Di sana, ia membuka beberapa bungkus kartu Pokémon bersama beberapa karyawan toko tersebut. Memphis juga menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah menjadi penggemar berat Pokémon dan mengoleksi kartunya.

Pemain asal Belanda ini bahkan memiliki tato Pokémon di lengannya, yaitu Jigglypuff. Di akhir salah satu video yang diunggah oleh toko tersebut, terlihat bahwa di salah satu paket yang dibuka Memphis terdapat kartu Gengar yang prestisius. Hal itu memicu ledakan kegembiraan di kalangan sang pesepakbola dan para karyawan toko.

Bersama tim nasional Belanda, Memphis akan bertanding pada Kamis malam hingga Jumat dini hari pukul 01.00 waktu Belanda melawan Tunisia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Kansas City.

Jika Belanda menang, kemungkinan besar mereka akan menjadi juara grup dan akan menghadapi Maroko di babak berikutnya. Namun, finis di posisi kedua atau bahkan ketiga di grup juga bukan hal yang mustahil.

Memphis tidak dalam kondisi prima saat memulai Piala Dunia ini dan karena itu belum masuk dalam susunan pemain inti. Namun, ia masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Jepang (seri 2-2) dan Swedia (menang 5-1).