Rami Abbas, agen kapten tim nasional Mesir Mohamed Salah, melontarkan pesan sarkastis setelah tim "Al-Fara'una" tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai kalah 3-2 dari Argentina, dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial.

Abbas memposting komentar melalui akun resminya di platform "X", di mana ia menulis: "Saya ingin mengusulkan untuk melakukan satu menit hening sebagai tanda berkabung bagi orang-orang Arab yang tidak mendukung Mesir dalam pertandingan terakhir."



Pesannya tersebut memicu reaksi luas di media sosial, di mana banyak orang menganggapnya sebagai sindiran langsung terhadap sebagian suporter Arab yang menyatakan dukungan mereka kepada timnas Argentina saat menghadapi “Faraon”, padahal timnas Mesir justru mendapat pujian besar atas penampilannya meskipun harus tersingkir dari turnamen.

Timnas Mesir mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan yang berlangsung seru hingga detik-detik terakhir, di tengah perbedaan pendapat mengenai sejumlah keputusan wasit yang terjadi dalam laga tersebut.

Mantan wasit Inggris dan pakar wasit Graham Scott, dalam analisis yang diterbitkan oleh The Athletic, menilai bahwa gol Mustafa Ziko yang dianulir setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR) merupakan “keputusan yang salah”, dengan menjelaskan bahwa kontak antara Marwan Attia dan Lisandro Martínez di awal serangan merupakan kontak fisik yang wajar dalam sepak bola, dan tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran yang mengharuskan gol tersebut dianulir.

Ia menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar 100 yard dari gawang, dan Argentina memiliki cukup waktu untuk mengatur ulang pertahanannya sebelum gol tersebut tercipta, sambil menyoroti bahwa perasaan timnas Mesir yang merasa dirugikan dalam situasi ini memang beralasan.

Sementara itu, sejumlah mantan bintang sepak bola, termasuk Gary Neville, Roy Keane, dan Alan Shearer, turut menyuarakan keraguan terhadap konsistensi keputusan wasit dan teknologi video, sedangkan mantan bintang Argentina Claudio López mengakui bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapatkan tendangan penalti sebelum gol ketiga Argentina.

Di sisi lain, jaringan “Archivo Far” dari Spanyol berpendapat bahwa sisi positif wasit lebih banyak daripada sisi negatifnya, dan bahwa ia tidak mengambil keputusan salah yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Dengan tersingkirnya timnas Mesir, saudara mereka dari Maroko kini menjadi satu-satunya tim Arab yang tersisa di turnamen ini, dan bersiap untuk menjalani pertandingan balas dendam di perempat final melawan Prancis.

Sebelumnya, Les Bleus telah mengakhiri perjalanan Les Fennecs di Piala Dunia 2022 pada babak semifinal, dan pasukan pelatih Mohamed Wahbi berupaya membalas dendam malam ini, serta lolos ke babak empat besar pada edisi kali ini.

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