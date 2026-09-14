Alejandro Balde, bintang Barcelona, masuk dalam daftar susunan pemain pelatih Hansi Flick di berbagai pertandingan, namun ia tidak mendapatkan menit bermain, yang membuatnya menjadi sorotan di bursa transfer musim dingin.

Balde memiliki posisi penting, tetapi Flick memandang bahwa opsi terbaik di posisinya adalah mengandalkan Marc Casadó atau João Cancelo. Karena itu, peran Balde menjadi terpinggirkan, sebagai pilihan ketiga di posisi bek kiri klub Katalan tersebut.

Kontrak Alejandro Balde berakhir pada tahun 2028, dan mencakup klausul pelepasan senilai satu miliar euro, namun nilai pasarnya diperkirakan mencapai sekitar 40 juta euro.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa nama Balde dikaitkan pada musim panas ini dengan klub-klub besar seperti Manchester United dan Inter Milan, tetapi nama sang pemain kembali mencuat dalam beberapa jam terakhir, sebagai bagian dari incaran Liverpool.

Pelatih asal Spanyol untuk tim Liverpool, Andoni Iraola, memandang bahwa merekrut Balde akan menjadi opsi yang menarik, terlebih jika hal itu merupakan peluang bagus di bursa transfer.

Hubungan antara kedua klub terjalin dengan hangat, sebagaimana terlihat melalui peminjaman cepat Ronald Araújo ke Stadion Anfield. Bek asal Uruguay itu bahkan telah meninggalkan jejaknya bersama tim Inggris tersebut, khususnya di Liga Champions Eropa, setelah menampilkan performa gemilang menghadapi Atlético Madrid, yang diwarnai dengan memberikan assist menentukan lewat tumit.

Balde tidak memiliki pilihan lain selain menampilkan semua kemampuannya dalam latihan, dan menunggu Flick memberinya kesempatan baru. Pada Januari mendatang, akan tiba waktunya untuk mengambil keputusan. Liga Primer Inggris bisa jadi cocok dengan karakteristik Balde, dan agennya, Jorge Mendes, mungkin akan berupaya mencari solusi baginya, yang memungkinkannya untuk terus tampil dengan levelnya di sebuah klub yang benar-benar bisa memberinya peran yang telah hilang di Barcelona.

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