Mulai awal Januari mendatang, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan melakukan perubahan pada Pasal 17, yang mengatur ketentuan pembatalan kontrak dan pengakhiran hubungan kontraktual.

Ketika perubahan ini mulai berlaku, kompetisi-kompetisi harus menyesuaikan kontrak mereka dengan sebuah model di mana nilai pembatalan hubungan secara sepihak antara pemain dan klub, sebanding secara wajar dengan situasi transaksi tersebut. Tujuannya adalah agar tidak satu pun pihak dapat menggunakan jumlah yang berlebihan sebagai sarana untuk secara efektif menghalangi kepergian seorang pemain.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa perubahan ini datang setelah sejumlah transaksi gagal akibat tingginya nilai ketentuan pembatalan, atau karena penolakan beberapa klub untuk bernegosiasi soal kepergian seorang pemain yang telah menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan bersama klub tersebut. Inilah kasus yang terjadi musim panas ini antara Julian Alvarez dan Atletico Madrid.

Tujuan utama dari regulasi baru ini adalah upaya untuk membatasi sengketa antara klub dan pemain dalam kasus pembatalan kontrak, hal yang terjadi dalam perkara yang dikenal dengan nama kasus Lassana Diarra.

Para perwakilan pemain telah menunjukkan dukungan mereka terhadap perubahan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional ini.

Hingga saat ini, kompensasi finansial yang harus dibayarkan dinilai kasus per kasus, tanpa adanya metodologi tertentu atau kriteria yang jelas mengenai nilai yang tepat, sehingga menghasilkan keputusan yang sangat beragam.

Karena alasan inilah, Federasi Internasional memutuskan untuk mengubah pasal tersebut agar menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat diprediksi. Kedua belah pihak akan dapat menyepakati nilai kompensasi secara kontraktual, dengan cara ini menjamin kompensasi penuh atas kerugian.

Regulasi baru ini mencakup dua kondisi: kontrak yang memuat ketentuan pembatalan, dan kontrak yang tidak memuatnya. Untuk kontrak yang memuat ketentuan pembatalan, kompensasinya adalah jumlah yang telah disepakati, kecuali jika jumlah tersebut jelas-jelas berlebihan dan tidak adil.

Adapun kondisi terkait kontrak yang tidak memuat ketentuan pembatalan lebih rumit, sebab jumlahnya dihitung melalui kriteria-kriteria berikut: nilai sisa kontrak, upah yang terutang, nilai jasa pemain, kerugian yang timbul akibat kemungkinan kepindahannya, biaya penggantiannya, dan kerugian lain yang terbukti. Meski demikian, dalam kedua kondisi tersebut, pemain dan klub berhak memperoleh kompensasi yang setara dengan nilai sisa kontrak yang dilanggar.

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