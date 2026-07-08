Berdasarkan angka-angka... Messi adalah pemain paling berbahaya dalam 3 Piala Dunia terakhir

Lionel Messi terus membuktikan posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia, setelah memimpin tim nasional Argentina meraih kemenangan dramatis atas Mesir (3-2), kemarin Selasa, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina sempat tertinggal dua gol tanpa balas dari Mesir, sebelum Messi memimpin kebangkitan sang juara bertahan, dengan menciptakan gol yang memperkecil ketertinggalan, lalu mencetak gol penyama kedudukan.

Enzo Fernández mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu, sehingga membawa timnas negaranya lolos ke babak perempat final, meskipun kapten “Tango”, Messi, gagal mengeksekusi tendangan penalti selama pertandingan.

Baca juga

Vinícius Memberitahu Para Pemain Brasil tentang Keputusannya Terkait Perpanjangan Kontrak dengan Real Madrid

Bintang Prancis memperingatkan: Pertandingan melawan Maroko tidak akan mudah

Berkat kontribusinya yang menentukan saat melawan Mesir, Messi terus menegaskan kehadirannya yang luar biasa di lini serang. Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa ia adalah pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak di antara semua pemain dalam tiga edisi terakhir Piala Dunia, dengan total 79 tembakan, serta memimpin daftar pemain dengan peluang terbanyak yang diciptakan, yaitu 46 peluang.

Messi bersiap untuk melanjutkan perjalanannya di turnamen ini, saat ia memimpin Argentina menghadapi Swiss di babak perempat final, dalam upaya membawa sang juara bertahan ke babak semifinal, sekaligus terus memperkuat rekor-rekornya di Piala Dunia.