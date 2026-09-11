Komite Wasit Profesional hari ini mengumumkan penunjukan wasit Victor Garcia Verdura untuk memimpin duel yang dinanti di Stadion Santiago Bernabeu, dalam keputusan yang datang hanya beberapa hari setelah badai wasit yang membayangi pertandingan tim Los Blancos pada pekan lalu.

Garcia Verdura, yang berdomisili di Barcelona, termasuk generasi wasit yang tengah menanjak pesat di Spanyol. Surat kabar "Mundo Deportivo" sebelumnya telah menegaskan bahwa ia memperoleh lisensi internasional mulai 1 Januari 2027, sebagai puncak dari perjalanan karier menanjak yang mencolok.

Pertandingan besok akan menjadi laga ketiga bagi wasit asal Katalonia itu di Liga Spanyol musim ini, dan yang kelima dalam kariernya sebagai wasit utama untuk pertandingan Real Madrid di La Liga.

Rekam jejak Garcia Verdura bersama Los Merengues menyimpan kenangan yang beragam. Ia mengantar tim Los Blancos meraih tiga kemenangan berbanding hanya satu kekalahan. Ironisnya, satu-satunya kekalahan itu terjadi di laga terakhir yang ia pimpin untuk Real Madrid, yaitu dalam kejutan besar di Piala Raja Spanyol musim lalu, ketika Real Madrid tumbang 3-2 dari Albacete di Stadion Carlos Belmonte pada babak 16 besar.

Di sisi lain, wasit ini memiliki pengalaman luas bersama sang tamu Rayo Vallecano, di mana ia telah memimpin delapan pertandingan mereka sebelumnya, menjadikan Rayo sebagai tim keenam yang paling sering ia pimpin sepanjang sejarahnya. Rekam jejak Rayo bersamanya mencakup tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan satu kekalahan, yang terjadi di markas mereka "Vallecas" menghadapi Villarreal pada musim 2024-2025.

Terakhir kali Garcia Verdura tampil dalam pertandingan Rayo Vallecano adalah pada pekan ke-26 musim lalu, ketika ia memimpin hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao di Stadion Vallecas.

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Untuk menjamin tingkat akurasi tertinggi, wasit asal Kepulauan Canary Juan Luis Pulido Santana akan mengemban tugas memimpin ruang teknologi Video Assistant Referee (VAR) dalam pertandingan yang diperkirakan bakal berada di bawah sorotan para suporter dan media.