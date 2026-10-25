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Harry Maguire melontarkan kritik tajam terhadap standar Manchester United saat ini dan menuntut rekan-rekan setimnya bertanggung jawab secara individu atas rentetan hasil buruk setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Bournemouth. Sang bek tidak menahan diri setelah Manchester United dilumat di Old Trafford, seraya mengakui klub itu saat ini masih sangat jauh dari level yang seharusnya dicapai.

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Manchester United terpuruk ke titik terendah baru di Old Trafford

Musim Manchester United mencapai titik terendah baru yang mengejutkan pada Minggu setelah mereka kalah telak 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Bournemouth, yang baru meraih kemenangan pertama di liga musim ini sepekan sebelumnya, tampil jauh lebih unggul daripada tuan rumah sepanjang pertandingan. Gol-gol Rayan, Marcus Tavernier, dan Evanilson menghukum serangkaian kesalahan di lini pertahanan, membuat tim Michael Carrick terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Liga Primer setelah delapan pertandingan.

Suasana saat peluit akhir berbunyi begitu panas. Sorakan mencemooh terdengar di seluruh stadion ketika para pemain berjalan lesu meninggalkan lapangan. United kini tidak menang dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, rentetan hasil yang membuat tekanan terhadap Carrick memuncak.

Berbicara kepada Sky Sports seusai kekalahan yang memukul tersebut, Maguire yang tampak frustrasi mengakui penampilan timnya tidak bisa diterima. “Itu tidak cukup baik. Mengecewakan kebobolan begitu cepat, lagi-lagi dari situasi bola mati. Kebobolan lebih dulu di Liga Primer membuat segalanya sulit. Kesalahan yang berujung pada gol kedua membuat keadaan semakin sulit bagi kami. Kami tidak tampil cukup baik, baik secara individu maupun sebagai tim, dan kami tidak pantas mendapatkan apa pun dari pertandingan ini,” kata pemain internasional Inggris itu dengan terus terang.

Maguire menuntut setiap pemain bertanggung jawab

Komentar Maguire menyoroti semakin renggangnya hubungan dan kurangnya kekompakan dalam skuad, yang kesulitan mengulangi performa musim lalu. Menurut Opta, Manchester United hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan pembuka Liga Primer musim ini (1 menang, 4 seri, 3 kalah), perolehan poin terendah mereka pada tahap ini dalam satu musim liga sejak musim 1986-87 (empat poin).

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Bek tengah itu mendesak rekan-rekannya berhenti mencari alasan dan mulai menunjukkan hasil di lapangan. “Saat ini permainan kami belum padu. Hasilnya tidak cukup baik, begitu pula penampilan kami dalam sepekan terakhir. Musim masih berada di tahap awal. Kami harus menemukan sesuatu, mempertanyakan diri sendiri, bercermin. Itulah yang terpenting. Pikirkan apa lagi yang bisa Anda lakukan dan sumbangkan untuk tim. Jika kami melakukannya, kami akan bisa maju,” tambah Maguire dalam wawancara pascapertandingan.

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Carrick disorot saat para bintang gagal tampil maksimal

Keputusan mencadangkan Bruno Fernandes menjadi sorotan utama menjelang pertandingan, terutama setelah sang gelandang secara terbuka mempertanyakan pendekatan taktis Carrick menyusul kekalahan dari Como pada tengah pekan. Meski Carrick menegaskan keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan sepakbola, tidak adanya respons dari para pemain yang tampil sebagai starter mengisyaratkan persoalan yang lebih dalam di ruang ganti. Kian menegaskan hilangnya keangkeran Old Trafford, sejak awal musim 2023-24 tidak ada tim Liga Primer yang lebih sering kalah di kandang dengan selisih tiga gol atau lebih di semua kompetisi daripada Manchester United (tujuh kali).

Maguire mengakui para pemain gagal memenuhi tuntutan mendasar untuk mewakili klub yang begitu bersejarah. “Tentu saja, Anda harus memperhatikan penampilan sendiri dan bertanggung jawab. Ini klub besar dan setiap hari Anda harus membuktikan mengapa Anda mengenakan lambang ini. Saat ini, kami sebagai pemain belum berbuat cukup. Michael [Carrick] membalikkan keadaan musim kami tahun lalu. Kami memainkan sepakbola yang brilian dan meraih hasil yang brilian. Musim ini, kami tidak tampil cukup baik secara individu,” jelasnya.

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Perubahan mendesak diperlukan untuk menyelamatkan musim

Ketika ditanya tentang suasana di ruang ganti dan apakah terjadi perdebatan sengit antarpemain, Maguire memilih merahasiakan rinciannya sembari kembali menegaskan perlunya perubahan. “Jika percakapan seperti itu terjadi, isinya akan tetap menjadi urusan internal. Kami ingin berbuat lebih banyak, tampil lebih baik, dan meraih hasil yang lebih baik. Saat ini, apa yang kami lakukan masih jauh dari cukup baik dan sesuatu harus berubah,” pungkasnya.