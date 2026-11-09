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Adrien Rabiot melontarkan kritik keras terhadap kualitas kepemimpinan wasit di Serie A setelah AC Milan meraih kemenangan dengan susah payah atas Genoa pada Jumat. Meski AC Milan mengamankan tiga poin di Stadio Luigi Ferraris, gelandang asal Prancis itu geram atas keputusan kontroversial yang menurutnya merusak reputasi sepakbola Italia.

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Kontroversi mewarnai kemenangan AC Milan

Gol-gol cepat Alphadjo Cisse dan Christian Pulisic memastikan kemenangan tandang 2-1 bagi tim asuhan Ruben Amorim. Namun, suasana memanas pada awal babak kedua akibat pelanggaran kontroversial di dekat garis tepi lapangan.

Pada menit ke-50, Rabiot merebut bola dari bek Genoa Alessandro Marcandalli sebelum dijatuhkan dengan sengaja. Meski kubu Milan mendesak agar kartu merah langsung diberikan karena pelanggaran itu menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas (DOGSO), wasit Davide Massa hanya mengeluarkan kartu kuning.

Keputusan itu memicu kericuhan. Rabiot mendapat kartu kuning karena memprotes, sementara sejumlah anggota staf kepelatihan Amorim diusir dari bangku cadangan. VAR meninjau insiden tersebut, tetapi membiarkan keputusan awal Massa di lapangan tetap berlaku.

Calvarese membela keputusan Massa

Mantan wasit Italia Gianpaolo Calvarese menjelaskan melalui Instagram mengapa kartu kuning merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, jarak dari gawang membuat kriteria ketat DOGSO tidak sepenuhnya terpenuhi.

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“Peluang Rabiot memang merupakan peluang mencetak gol, tetapi aturan menyatakan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai DOGSO, ada empat parameter yang harus terpenuhi,” kata Calvarese di Instagram-nya. “Parameter itu adalah penguasaan bola, arah umum pergerakan, jumlah pemain bertahan di sekitar, dan jarak dari gawang.”

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Ia menambahkan: “Dalam kasus ini, mengingat pelanggaran terjadi di dekat garis tepi lapangan dan sekitar 60 meter dari gawang, saya menilai keputusan Davide Massa untuk hanya memberikan kartu kuning dapat dibenarkan. Pada saat yang sama, seandainya Massa memutuskan untuk mengeluarkan kartu merah, VAR tidak akan bisa melakukan intervensi. Jadi, keputusan itu tetap dibuat di lapangan berdasarkan pertimbangan wasit.”

Rabiot memprediksi konsekuensi bagi sepak bola Italia

Penjelasan teknis Calvarese membuat Rabiot geram. Pemain timnas Prancis itu menolak penjelasan tersebut dan langsung membalasnya di media sosial.

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Menanggapi unggahan Calvarese, gelandang tersebut melontarkan kritik tajam soal pertanggungjawaban dalam sepak bola Italia. “Dalam hidup, seperti halnya dalam sepak bola, Anda bisa melakukan kesalahan, tetapi setidaknya Anda harus bisa mengakuinya,” komentar Rabiot. “Terus-menerus berbohong tidak akan membantu Anda berkembang. Dan sepak bola Italia yang akan menanggung akibatnya. Pikirkan itu. Selamat malam.”

Melupakan drama kontra Genoa

Meski Milan meraih tiga poin penting di laga tandang, dampak dari insiden di Stadio Luigi Ferraris akan terus terasa. Pengusiran sejumlah anggota staf dari bangku cadangan berarti Amorim harus menyesuaikan susunan stafnya di sana untuk pertandingan domestik berikutnya.

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Sementara itu, kritik keras Rabiot secara terbuka terhadap para pengadil Serie A berpotensi menarik perhatian otoritas liga, sehingga kubu Milan akan tetap menjadi sorotan dalam beberapa hari mendatang.