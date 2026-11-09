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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Berbohong tidak akan membantumu!”: Adrien Rabiot geram atas ‘kesalahan’ wasit dan melontarkan peringatan bernada ancaman seusai kemenangan AC Milan atas Genoa

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Adrien Rabiot melontarkan kritik keras terhadap kualitas kepemimpinan wasit di Serie A setelah AC Milan meraih kemenangan dengan susah payah atas Genoa pada Jumat. Meski AC Milan mengamankan tiga poin di Stadio Luigi Ferraris, gelandang asal Prancis itu geram atas keputusan kontroversial yang menurutnya merusak reputasi sepakbola Italia.

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Kontroversi mewarnai kemenangan AC Milan

Gol-gol cepat Alphadjo Cisse dan Christian Pulisic memastikan kemenangan tandang 2-1 bagi tim asuhan Ruben Amorim. Namun, suasana memanas pada awal babak kedua akibat pelanggaran kontroversial di dekat garis tepi lapangan.

Pada menit ke-50, Rabiot merebut bola dari bek Genoa Alessandro Marcandalli sebelum dijatuhkan dengan sengaja. Meski kubu Milan mendesak agar kartu merah langsung diberikan karena pelanggaran itu menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas (DOGSO), wasit Davide Massa hanya mengeluarkan kartu kuning.

Keputusan itu memicu kericuhan. Rabiot mendapat kartu kuning karena memprotes, sementara sejumlah anggota staf kepelatihan Amorim diusir dari bangku cadangan. VAR meninjau insiden tersebut, tetapi membiarkan keputusan awal Massa di lapangan tetap berlaku.

Calvarese membela keputusan Massa

Mantan wasit Italia Gianpaolo Calvarese menjelaskan melalui Instagram mengapa kartu kuning merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, jarak dari gawang membuat kriteria ketat DOGSO tidak sepenuhnya terpenuhi.

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“Peluang Rabiot memang merupakan peluang mencetak gol, tetapi aturan menyatakan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai DOGSO, ada empat parameter yang harus terpenuhi,” kata Calvarese di Instagram-nya. “Parameter itu adalah penguasaan bola, arah umum pergerakan, jumlah pemain bertahan di sekitar, dan jarak dari gawang.”

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Ia menambahkan: “Dalam kasus ini, mengingat pelanggaran terjadi di dekat garis tepi lapangan dan sekitar 60 meter dari gawang, saya menilai keputusan Davide Massa untuk hanya memberikan kartu kuning dapat dibenarkan. Pada saat yang sama, seandainya Massa memutuskan untuk mengeluarkan kartu merah, VAR tidak akan bisa melakukan intervensi. Jadi, keputusan itu tetap dibuat di lapangan berdasarkan pertimbangan wasit.”

Rabiot memprediksi konsekuensi bagi sepak bola Italia

Penjelasan teknis Calvarese membuat Rabiot geram. Pemain timnas Prancis itu menolak penjelasan tersebut dan langsung membalasnya di media sosial.

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Menanggapi unggahan Calvarese, gelandang tersebut melontarkan kritik tajam soal pertanggungjawaban dalam sepak bola Italia. “Dalam hidup, seperti halnya dalam sepak bola, Anda bisa melakukan kesalahan, tetapi setidaknya Anda harus bisa mengakuinya,” komentar Rabiot. “Terus-menerus berbohong tidak akan membantu Anda berkembang. Dan sepak bola Italia yang akan menanggung akibatnya. Pikirkan itu. Selamat malam.”

Melupakan drama kontra Genoa

Meski Milan meraih tiga poin penting di laga tandang, dampak dari insiden di Stadio Luigi Ferraris akan terus terasa. Pengusiran sejumlah anggota staf dari bangku cadangan berarti Amorim harus menyesuaikan susunan stafnya di sana untuk pertandingan domestik berikutnya.

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Sementara itu, kritik keras Rabiot secara terbuka terhadap para pengadil Serie A berpotensi menarik perhatian otoritas liga, sehingga kubu Milan akan tetap menjadi sorotan dalam beberapa hari mendatang.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

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  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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