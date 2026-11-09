Adrien Rabiot, bintang Milan, tidak menyembunyikan kemarahannya terhadap keputusan wasit, meskipun timnya meraih kemenangan atas Genoa dengan skor 2-1 pada pekan ke-11 Liga Italia.

Surat kabar La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rabiot kehilangan kendali atas emosinya setelah menjadi korban pelanggaran yang dilakukan Marcandalli, pemain Genoa, selama pertandingan kedua tim.

Pada menit ke-49, Marcandalli menjatuhkan gelandang Milan tersebut sedikit sebelum garis tengah lapangan. Wasit Massa hanya mengeluarkan kartu kuning kepada bek Genoa itu, alih-alih kartu merah yang dituntut oleh pemain asal Prancis tersebut, setelah ia sedang melaju ke arah gawang Genoa.

Rabiot terus memprotes keputusan tersebut, hingga wasit Massa pun mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Prancis itu.

Setelah itu, bangku cadangan Milan bergejolak sebagai bentuk protes atas keputusan tersebut, sehingga wasit memutuskan untuk mengusir 3 orang, antara dokter dan anggota staf teknis Rossoneri.

Protes berlanjut melalui media sosial setelah pertandingan berakhir, di mana mantan wasit Calvarese, melalui akun Instagram-nya, mendukung keputusan Massa.

Calvarese menulis, "Harus dipertimbangkan arah serangan, jarak ke gawang, jumlah pemain bertahan, dan penguasaan bola."

Di sinilah muncul tanggapan pertama dari Rabiot, setelah sejumlah pengguna menandainya dalam komentar mereka pada klip video tersebut.

Pemain Prancis itu memutuskan untuk menanggapi mantan wasit tersebut melalui sebuah komentar yang berbunyi, "Dalam kehidupan, sebagaimana dalam sepak bola, kesalahan bisa saja terjadi, tetapi setidaknya kita harus tahu bagaimana cara mengakuinya."

Rabiot menegaskan, "Terus berbohong tidak akan membantu kalian untuk maju. Dan sepak bola Italia-lah yang membayar harganya. Pikirkanlah hal itu."

Setelah itu, Calvarese menanggapi surat kabar La Gazzetta dello Sport, kembali membahas insiden tersebut, dan memberikan penjelasannya dengan mengatakan, "Mari kita perjelas sejak awal bahwa kita berhadapan dengan situasi yang rumit, dan termasuk dalam zona abu-abu. Seandainya wasit Massa mengeluarkan kartu merah, teknologi VAR tidak akan turun tangan untuk membatalkan keputusan itu."

Harus dikatakan bahwa agar sebuah peluang mencetak gol diklasifikasikan sebagai peluang nyata dan jelas, perlu diverifikasi empat kriteria untuk kasus menggagalkan peluang gol yang nyata, yaitu penguasaan bola, arah umum serangan, jumlah pemain bertahan, dan jarak ke gawang.

Dalam kasus ini, Rabiot berada sekitar 65 meter dari gawang, dan berada di posisi yang sedikit condong ke salah satu sisi lapangan. Oleh karena itu, Massa memilih untuk mengeluarkan kartu kuning.