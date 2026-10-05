Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, kembali menjadi sorotan kontroversi di Mesir setelah keikutsertaannya yang terbatas bersama Timnas Mesir memunculkan tanda tanya yang kian membesar, terutama setelah ia hanya duduk di bangku cadangan dalam laga uji coba melawan Afrika Selatan yang berakhir dengan kekalahan Mesir 0-1.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Hossam Hassan, pelatih kepala Timnas Mesir, terlibat perbincangan serius dengan Hamza seusai pertandingan, dengan tanda-tanda emosi terlihat pada kedua belah pihak, sebelum keduanya langsung menuju ruang ganti tanpa berjabat tangan.

Insiden ini menambah kontroversi seputar cara Hossam Hassan menangani penyerang muda tersebut, yang hingga kini belum mendapatkan peluang besar bersama tim nasional, meski ia mencetak gol internasional pertamanya ke gawang Sudan Selatan belum lama ini, yang diiringi dengan meningkatnya ekspektasi terhadap perannya bersama Timnas Mesir.

Kritik tidak berhenti pada suporter dan media saja, karena Bashir El-Tabei, mantan bek Zamalek dan Timnas Mesir, mempertanyakan pengelolaan tim pelatih dalam laga melawan Afrika Selatan, serta menuntut agar Hamza diberi peluang lebih besar.

El-Tabei berkata: "Karena ini pertandingan uji coba, akan lebih baik menurunkan Hamza Abdelkarim sebagai pemain inti dan memberinya peluang lebih besar, apalagi ia pemain yang memiliki kualitas yang layak disaksikan," sembari mengkritik pula penampilan tim nasional sepanjang laga.

Perkembangan ini datang di saat harapan Mesir terhadap Hamza semakin meningkat, setelah ia mulai mengetuk pintu tim utama Barcelona, yang membuat ekspektasi terhadap masa depan internasionalnya kian tinggi.

Sementara belum ada indikasi pasti mengenai adanya perselisihan atau masalah disiplin antara pemain dan Hossam Hassan, momen yang mempertemukan keduanya seusai kekalahan dari Afrika Selatan mengembalikan Hamza ke pusat perhatian, dan kembali membuka perdebatan tentang apakah penyerang Barcelona itu mendapatkan peluang yang sepadan dengan ekspektasi yang mengelilinginya.