Proses transfer Barcelona untuk mendatangkan Rodri, bintang Manchester City, berjalan dengan langkah yang mantap, tetapi belum juga rampung. Klub Inggris itu menolak tawaran kedua yang diajukan Barcelona senilai 60 juta euro ditambah bonus tambahan yang menaikkan totalnya menjadi 70 juta euro, dengan tetap bersikeras pada angka 80 juta euro untuk menyetujui kepergian pemain lini tengah tersebut, meski kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi.

Klub Inggris itu mengambil sikap keras dalam negosiasi setelah sang pemain mencapai kesepakatan dengan Blaugrana, di mana mereka bersikeras mencapai batas 80 juta euro, meski hal itu bergantung pada target performa yang sulit dicapai.

Menurut surat kabar The Times, Manchester City perlu memperbaiki kondisi finansialnya agar sesuai dengan aturan Financial Fair Play demi mendatangkan Enzo Fernandez, pemain Chelsea. Karena itu, mereka berupaya menuntaskan transaksi bernilai tinggi guna menyeimbangkan neraca keuangannya.

Sebaliknya, Barcelona menaikkan tawarannya secara signifikan hingga mencapai batas maksimal yang mereka siap bayarkan untuk merampungkan transaksi ini. Meski tawaran itu mencakup nilai dasar 60 juta euro dan 10 juta euro sebagai bonus, tawaran tersebut tidak berhasil meyakinkan Manchester City yang menolaknya pada larut malam kemarin, Rabu, kendati negosiasi masih terus berlangsung dan belum berakhir.

Menurut surat kabar Katalan Sport, Barcelona saat ini tengah menyiapkan tawaran final dan tidak akan melampaui angka tersebut. Barcelona mendapat dukungan dari sang pemain yang pada gilirannya meminta Manchester City untuk memudahkan kepergiannya, karena keinginannya untuk meninggalkan Liga Primer Inggris. Tekanan yang diberikan sang pemain akan menjadi faktor penentu dalam berkas ini.

Sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi menyampaikan kepada surat kabar tersebut bahwa tawaran final bisa naik hingga mencapai angka tetap 65 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai variabel. Jumlah tambahan ini terbagi menjadi 5 juta euro dengan syarat yang mudah dicapai, dan 5 juta euro lainnya yang terkait dengan syarat yang lebih sulit dicapai. Angka ini mungkin cukup untuk mendorong Manchester City menyetujuinya.

Usulan ini rencananya diajukan dalam beberapa jam ke depan dengan tujuan mencapai kesepakatan awal yang menghindarkan sang pemain dari kerepotan bepergian ke Manchester. Sebab, Rodri semestinya bergabung dengan tim Inggris tersebut besok, Jumat, namun ia lebih memilih langsung menuju Barcelona, meski hal itu belum juga dipastikan mengingat masih tersisa tahap akhir yang paling sulit dari negosiasi.

Manchester City sudah menerima kenyataan kepergian Rodri. Meski klub Inggris itu selama pembicaraan menunjukkan tidak keberatan mempertahankan sang pemain untuk sisa masa kontraknya (satu tahun), sikap itu lebih merupakan bagian dari taktik negosiasi ketimbang mencerminkan kenyataan. Sebab, pergerakan klub di bursa transfer mengungkap sikap sebenarnya, di mana mereka menjalankan negosiasi untuk merekrut dua pemain lini tengah, yakni Ayoub Bouaddi dan Enzo Fernandez, guna menggantikan kepergian pemain internasional Spanyol tersebut.

Rodri menyadari besarnya upaya yang dilakukan Barcelona untuk mendatangkannya, karena itu ia menunjukkan fleksibilitas terkait syarat kontraknya dengan merelakan sebagian hak finansial yang sebelumnya ia terima.

Keputusannya ini bersumber dari pertimbangan olahraga dan pribadi, di mana pemain lini tengah itu mengerahkan segala upaya untuk memastikan transaksi ini rampung. Sebaliknya, Blaugrana menilai bahwa meski negosiasi berlangsung lebih sulit dari yang diperkirakan, jurang antara kedua belah pihak telah menyempit hingga membuat tercapainya kesepakatan menjadi hal yang mungkin terjadi kapan saja.